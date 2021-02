Hlavný hygienik SR Ján Mikas rozhodnutie vlády nenakúpiť ruské vakcíny berie na vedomie. ÚVZ SR zdôraznil, že Slovensko sa nachádza vo veľmi vážnej epidemiologickej situácii. Za najefektívnejší spôsob jej zvládnutia považuje čo najskoršie zaočkovanie čo najväčšej časti ľudí. Zabezpečenie dostatočného množstva účinných a bezpečných vakcín v čo najkratšom čase preto považuje za nevyhnutnosť.

„Sme v situácii, kedy zazmluvnené firmy neplnia dohodnuté dodávky vakcín registrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) a hráme o čas. Vzhľadom na tento fakt vystalo ďalšie možné riešenie, a to zamerať pozornosť aj na nákup vakcín, ktoré ešte nemajú centrálnu registráciu EMA," povedala.

ÚVZ zdôraznil, že v prípade, ak by medzitým EMA zaregistrovala vakcínu Sputnik V, bude o ňu veľký záujem. Slovensko tak môžu predbehnúť iné štáty. „Ak by sme ju mali nakúpenú, Slovensko by ju už bez zbytočného odkladu mohlo zaradiť do očkovacej stratégie a používať na očkovanie," uzavrela Račková.

