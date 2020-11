Namiesto nákupov vianočných darčekov si postojíme v radoch na ďalšie celoplošné testovanie. Už tento víkend sa koná v takmer 500 mestách a obciach, v decembri si to zopakujeme ešte trikrát. Toto ale Matovič nedomyslel a celé plošné testovanie sa nemusí podariť!

Kým začiatkom novembra boli teploty ešte ako tak únosné, v decembri už možno očakávať aj mrazy. Antigénové testy sa však musia robiť pri teplote blízkej tej izbovej.

„Chemická reakcia, ktorá je podstatou testu musí prebiehať pri teplote, ktorú udáva výrobca testu, napríklad pri Panbio COVID-19 Ag Abbott je to 15-30°C. Je preto potrebné aby sme túto teplotu setov pri testovaní dodržali, inak hrozia nesprávne výsledky testov,“ upozornil člen krízového štábu Peter Visolajský.

Výrobca skutočne podľa návodu odporúča, aby sa testy najprv zahriali. „Všetky súčasti súpravy musia byť zohriate na izbovú teplotu (15 - 30 ° C) po dobu minimálne 30 minút pred vykonaním testu. Neotvárajte vrecko, kým komponenty nedosiahnu izbovú teplotu,“uvádza sa v príbalovom letáku testov Panbio od firmy Abbott, ktoré používame.

Samosprávy sa už teraz boria s finančnými problémami a u viacerých sa už prejavila aj neochota. Najmä v prípadoch, keď musia testovanie opakovať, lebo štatistiky im zdvihli ľudia z iných obcí alebo miest.

„Ideme do zimy a bude sotva ťažké ľudí presvedčiť, aby sa išli dať otestovať niekde na verejné priestranstvo a budú mrznúť v radoch. Preto by sme požadovali, aby boli do hry zatiahnuté aj Vyššie územné celky (VÚC),“ upozornil riaditeľ Kancelárie Združení miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.

Práve župy majú zavreté stredné školy a stredoškolské internáty a môžu tak mať nové a ďalšie kapacity, ktoré dokážu poskytnúť na testovanie v tých samosprávach, v ktorých tieto zariadenia prevádzkujú a sú k dispozícii, doplnil Kaliňák.

Lekár Peter Visolajský povedal, že dodržanie teploty nemusí byť problém. „Keď som sa pýtal výrobcu testu, povedal nám, že musí byť dodržaná izbová teplota. Nemusí to byť vnútri, ale testy musia byť zohriate na izbovú teplotu. Mali by byť v nejakých boxoch, aby mali prevádzkovú teplotu,“ vysvetlil.

Riešením by teda bolo, že ľudia budú mrznúť v radoch vonku, aby sa nenakazili. Testy však budú vyhodnocovať vo vykúrených vnútorných priestoroch, aby ukázali správny výsledok.

