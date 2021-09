Pandémia spôsobila nielen krízu v zdravotníctve, ale aj v ekonomike. Lockdowny, karantény, ale aj množstvo chorých pozastavilo výrobu viacerých podnikov u nás aj vo svete. Oživenie po kríze teraz tlačí ceny nahor.

Národná banka Slovenska (NBS) odhaduje, že rast cien, teda inflácia, bude ešte najbližšie mesiace rásť. Ustáliť by sa to mohlo začiatkom budúceho roka na úrovni 5 percent. Priplatíme si za všetko, najviac sa to však prejaví pri účtoch za energie a potraviny. Hlavný ekonóm NBS Michal Horváth povedal, že ceny tento rok rastú omnoho rýchlejšie, než banka očakávala. „Nie je to izolovaný jav, je to všade v Európe a aj mimo eurozóny," poznamenal ekonóm.

Viceguvernér NBS Ľudovít Ódor vysvetlil, že ide v podstate o prirodzený vývoj, každý záver krízy najskôr sprevádza vyššia inflácia a jej následné zníženie. Netreba to podľa neho brať tragicky, súvisí to totiž s tým, že v krajine dochádza k ekonomickému oživeniu, pričom ponúk je ešte málo, čo sa, pochopiteľne, odráža na cene. Takéto rýchle zdražovanie je len dočasné, pretože aj dôvody sú dočasné. Inflácia by v roku 2023 už mohla byť na úrovni okolo dvoch percent. Najbližšie mesiace však Slováci vytiahnu z peňaženky oveľa viac ako boli zvyknutí.

Najväčší nárast sa očakáva pri cenách energií, ktoré na svetových trhoch doslova rekordne vyleteli nahor. Dosahy vyšších cien energií na rodinné rozpočty domácností sa líšia a to v závislosti od ich spotreby. „Ak domácnosť používa plyn iba na varenie, ročné náklady jej môžu v roku 2022 vzrásť o niekoľko eur. Ak však aj na ohrev vody, tak v tom prípade si môže domácnosť ročne priplatiť aj niekoľko desiatok eur navyše. Ak však domácnosť používa plyn aj na vykurovanie, tak v tom prípade sa jej ročné výdavky môžu zvýšiť aj o vyše 100 eur,“ uviedla analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Obdobná situácia je v prípade elektriny.

„Pre domácnosti s nižšou spotrebou môže ísť o nárast ročných nákladov cca do 50 eur, v domácnostiach s vyššou spotrebou až do 160 eur. Ak však domácnosti používajú elektrinu aj na kúrenie, tak ich ročné výdavky môžu vzrásť až o 200 eur,“ doplnila.

Hlavné slovo má pri stanovení cien regulátor, teda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Nové ceny energií sa dozvieme v novembri, keď určí sadzby na budúci rok 2022, no už teraz je isté, že si priplatíme približne 15 percent.

