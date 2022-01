Poriadny šok zažila čitateľka Mária (35), ktorá si chcela ísť nakúpiť do menšej pobočky jedného z najväčších reťazcov na Slovensku. Veľmi toho však nenakúpila, keďže v obchode toho na kúpenie veľa nebolo. „Toto som odfotila tento týždeň v obchode. Neviem, či to bola len náhoda, ale bolo tam celkom vybrakované," povedala nám. Oslovili sme preto reťazce s tým, či sa máme báť začiatku potravinovej krízy, akú zažívajú Spojené štáty americké, alebo išlo naozaj iba o náhodu.

Hovorca predajní Lidl Tomáš Bezák domnienky zdesenej čitateľky do istej miery potvrdil, no vraj situácia ešte nie je ani zďaleka kritická. „Začíname pociťovať oneskorenie pri dodávaní niektorých tovarov, aktuálne sa nám to však darí vykrývať našimi skladovými kapacitami či substitútmi. Predpovedať vývoj v budúcnosti nie je aktuálne možné, pretože zrejme nikto nedokáže odhadnúť, v akej sile nás zasiahne ďalšia vlna koronavírusu," vysvetlil.

Ďalší reťazec tiež zaznamenal výpadky, ale iba pri jednom druhu tovaru. „Výpadky na našich pultoch sa týkajú nápojov, ktoré podliehajú novému spôsobu zálohovania. Ide o dočasné výpadky, ktoré sa v blízkom čase vyriešia. Máme dostatočné zásoby potravín a nevidíme, že by sa opakovali panické nákupy z prvej vlny pandémie," informovala hovorkyňa spoločnosti BILLA, s. r. o., Kvetoslava Kirchnerová.

Situáciu upokojil aj predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. Panika a nákupný ošiaľ z druhej vlny vraj už nehrozí. „Momentálne idú obchodníci v štandardnom režime. Počas pandémie sme však podobným situáciám už čelili. Najťažšie to bolo počas druhej vlny pandémie, keď sa skombinoval dlhý lockdown s množstvom infikovaných. Počas lockdownu sa zavreli aj školy a keďže v obchode pracuje až 70 % žien, tak bol problém s personálom najmä pre OČR. V prípade omikronu aj epidemiológovia hovoria, že lockdown nemá zmysel, tým sa teda znižuje výpadok personálu pre OČR," ubezpečil Krajčovič.

V budúcnosti bude však všetko závisieť najmä od dodávateľov. „Nedá sa všetko predvídať, ale obchodníci majú nastavené procesy tak, aby čo najviac chránili na pracovisku nielen svojich zamestnancov, ale aj zákazníkov a aby zvládli aj výpadok zamestnancov bez ohrozenia chodu prevádzok. Kľúčové sú pre nás distribučné centrá, tam sú nastavené režimy ešte prísnejšie, pretože výpadok distribučných centier by spôsobil problémy v zásobovaní obchodných prevádzok," dodal predseda SAMO Krajčovič.