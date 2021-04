Skončilo sa historicky prvé online sčítavanie obyvateľstva a dopadlo nad očakávania. Elektronickým formulárom sa samosčítalo 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje 86 percent Slovákov. Celonárodnej štatistike paradoxne pomohla pandémia, ľudia sedia doma a sú viac online. No vyskytli sa aj kuriózne prípady a niektoré dokonca musela riešiť aj polícia!

Do elektronického sčítania sa najviac ľudí zapojilo hneď v prvý deň, 15. februára využilo možnosť sčítania 651 152 obyvateľov Slovenska. Do sčítania sa zapojili viac ženy ako muži, v pomere 52:48 percent, aktívnejšie bolo obyvateľstvo v mestách ako na vidieku - 55:45 percent.

Sčítanie sa však neobišlo bez kurióznych situácií. Osobitne vtedy, keď muži mali vyplniť otázku, kedy uzavreli manželstvo. „Tým, že si nevedeli na rok posledného uzavretia manželstva spomenúť, tak sa u nás sťažovali, že im ničíme vzťahy. Manželka bola vraj veľmi nahnevaná, že muž nevie taký základný údaj,“ povedala hovorkyňa sčítania Jasmína Stauder.

Muži historicky prvýkrát odpovedali aj na otázku o počte živonarodených detí. „Stávalo sa, že muž mal biologické dieťa, ktoré zatajil a prišla sťažnosť na Štatistický úrad, že manželka sa dozvedela o niečom, čo vedieť nikdy nemala,“ krčila ramenami Jasmína Stauder.

Mnoho mužov sa tiež úradu pýtalo na to, prečo by sa mala sčítavať aj ich manželka, keď ju už uviedli aj oni. „Teší nás hrdosť mužov na svoje manželky, ale kým má rodné číslo a občiansky preukaz, tak je svojprávna a má sa sčítať,“ priblížila hovorkyňa. Veľká skupina recesistov zase pri vierovyznaní uvádzala Svedkov liehovových či rytierov Jedu.

V niekoľkých prípadoch musela zasahovať aj polícia. Konšpirátori totiž prepojili testovanie so sčítavaním. „Títo ľudia tvrdili, že po tom, čo sa otestujete, vám niekto zavedie do hlavy čip a my ho elektronickým sčítavaním spustíme,“ dodala Jasmína Stauder.

Výsledky sčítania budú známe, až keď sa skončí asistované sčítanie zvyšku obyvateľstva, čo však závisí od epidemickej situácie. Celonárodná štatistika preto bude známa až koncom roka alebo začiatkom roka 2022.