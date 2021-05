Slovensko starne. Každý rok sa narodí o stovky detí menej ako ten predošlý a tento trend má podľa odhadov aj naďalej pokračovať. Dnešný Deň matiek oslavujú tisíce žien, no stále viac mladých Sloveniek hlása, že matkami nikdy byť nechcú. Dôvodom nie je iba kariéra. Čo by mladé ženy mohlo motivovať založiť si rodinu?

To, že Slovensko rýchlo starne, ukazujú aj odhady Európskej komisie. Keď sme vstupovali do Európskej únie, boli sme jedna z najmladších krajín, Brusel však predpovedá, že do roku 2070 sa zmeníme na jednu z najstarších. Minulý rok sa u nás narodilo 56 650 detí, čo je o 404 menej ako rok predtým, o 989 menej ako v roku 2018 a o 1478 menej než v roku 2017.

Otázkou ako zvýšiť pôrodnosť otvorili nedávno aj viacerí naši politici. Minister financií v rámci pripravovanej daňovo-odvodovej reformy hlása, že chce zvýšiť prídavky na 200 eur na dieťa mesačne, unikátny návrh rieši aj mimoparlamentné KDH, aby mali všetky mamy školopovinných detí jeden piatok v mesiaci platené voľno, spolu 12 dní za rok naviac. Výdavky by uhrádzal štát. Či návrhy schvália a aký budú mať efekt, ukáže čas. Ženy však už pri otázke materstva nezaujímajú len peniaze, ale veľa iných vecí.

Žiť dobre bez detí, mať iné priority, túžba zostať slobodnou. To sú hlavné motivácie, ktoré v súčasnosti uvádzajú bezdetné ženy. Až potom nasleduje otázka financií alebo zdravia. „Netúžim po deťoch. Možno by ma motivovalo keby sa, nie len v tomto štáte, ale aj vo svete zmenili nejaké veci. Ale nejaké zvýšenie príspevku pre mňa nie je motivujúce a celkovo si nemyslím, že to ľudí motivuje. Keď niekto to dieťa mať nechce, tak ho nebude mať. Finančná motivácia nie je veľmi veľká motivácia, na to mať dieťa,“ myslí si študentka Andrea (21).

Podobný postoj má aj 23-ročná Bianka. K myšlienke materstva by ju priviedli až významné zmeny v spoločnosti. „Motivovalo by ma k tomu možno lepšie školstvo, istota toho, že keď sa zamestnám, tak budem schopná svoje deti uživiť. Ale žiadne príspevky ani nič podobné, skôr to, že by som vedela, že moje dieťa sa dostane k adekvátnemu vzdelaniu a že ja ho budem vedieť nejakým spôsobom zabezpečiť,“ povedala. Viac z ankety si pozrite »TU«

Žien, ktoré chcú dobrovoľne ostať bezdetné je v slovenskej ženskej populácii okolo päť percent. O čosi vyšší je podiel žien, ktoré zostali bezdetnými z ďalších iných dôvodov. Väčšinou sa chcú venovať rozvíjaniu kariéry, záľubám či cestovaniu, tvrdia, že to skrátka nemajú v sebe, môže ísť aj o obavy z tehotenstva a pôrodu, iným chýba zázemie a nemôžu si ich finančne dovoliť. Spolu so ženami, ktoré deti nemôžu mať zo zdravotných dôvodov bolo bezdetných asi 10% dospelých Sloveniek, no toto číslo sa dnes šplhá k 18-20%. Napríklad vo Francúzsku je to pritom už dlhodobo len 4,3%.

Anketa Plánujete mať dieťa? Áno, ale iba jedno 8% Áno, plánujem mať dve deti 15% Áno, aspoň tri, chcem veľkú rodinu 10% Nie, nechcem mať deti 30% Už mám a ďalšie neplánujem 37% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

