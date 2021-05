Minister financií Igor Matovič chce zachraňovať pôrodnosť na Slovensku. Rodinám s deťmi preto chce posielať štedré rodinné prídavky. „Chceme zaviezť 200 eur na dieťa každý mesiac do 18 rokov, plus-mínus 40-tisíc eur," potvrdil dnes na tlačovej besede.

Daňovo- odvodová reforma bude podľa jeho slov „výrazne prorodinná". Odvoláva sa na štatistiku Eurostatu, podľa ktorej sú slovenské rodiny s deťmi najviac ohrozené chudobou. „Zo Slovenska urobíme štát, kde rodiny budú chcieť mať deti," vyhlásil minister financií. Sú však peniaze naozaj to najdôležitejšie?

Vybrali sme sa do ulíc hlavného mesta, kde sme sa mladých pýtali, čo by ich motivovalo mať dieťa. „Netúžim veľmi po deťoch, takže asi nič. Možno keby sa, nie len v tomto štáte, ale aj vo svete zmenili nejaké veci. Pre mňa nie je zvýšenie príspevku motivujúce a celkovo si nemyslím, že to ľudí motivuje. Keď niekto to dieťa mať nechce, tak ho nebude mať. Náklady na dieťa mesačne , asi všetci vieme, prevyšujú tých 200 eur, takže finančná motivácia nie je veľmi veľká motivácia, na to mať dieťa,“ myslí si študentka Andrea (21).

Podľa viacerých sú pri zakladaní rodiny dôležitejšie iné veci, než len peniaze. „Motivovalo by ma k tomu možno lepšie školstvo, istota toho, že keď sa zamestnám a ostanem napríklad v Bratislave, tak budem schopná svoje deti uživiť. Ale žiadne také príspevky ani nič podobné, skôr to, že by som vedela, že moje dieťa sa dostane k adekvátnemu vzdelaniu a že ja ho budem vedieť nejakým spôsobom zabezpečiť,“ tvrdí študentka Bianka (23)

Radka (30), ktorá je už matkou 1 a pol-ročného chlapca plánuje o nejaký čas aj druhé dieťa. „Podľa mňa by zvýšenie prídavku na dieťa mohlo byť motivujúce, každá korunka je dobrá a hlavne pre mladé rodiny,“ dodala.

„Najprv by som chcel mať dobrú robotu, nasporené nejaké peniažky, aby som tomu dieťaťu vedel sľúbiť dobrý život. Ale príspevok 200 eur mesačne by až tak nepomohol, aj keď peniaze sú určite dôležité. Nebudem mať dieťa, keď mu nemôžem ponúknuť vzdelávanie, byt a tak ďalej,“ povedal Anatoly (22) rokov.

Anketa Myslíte si, že zvýšenie príspevku na 200 eur je dostatočne motivujúce? Áno, peniaze sú dôležité 3% Možno, ale aj iné veci treba zmeniť 21% Nie, 200 eur je málo 10% Určite nie, ľudia majú iné dôvody, ako len peniaze 66% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Matovič vyčíslil náklady reformy na asi 2,5 miliardy eur. Financie sa majú získať z viacerých zdrojov, pričom Matovič detaily nekonkretizoval. Informácie o tom, že navrhol zvýšiť DPH na 25 % označil za "blud". Podľa Matoviča túto nepravdivú informáciu rozšíril šéf SaS Richard Sulík. „Mrzí ma, že môj koaličný kolega vytiahol informáciu a vystrašil Slovákov o 25-percentnej DPH. Nie je to pravda. S takou DPH neuvažujeme," vysvetlil.

