Podľa analytikov Slovensko smeruje k tretej vlne pandémie. Počty chorých na COVID-19 by sa mali začať zvyšovať koncom septembra, ale už v novembri sa očakáva útlm. „Je to posledná vlna pandémie. Vianoce by mali byť už bez vírusu,“ povedal v relácii Ide o pravdu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nomin. OĽaNO).

Na príchod tretej vlny sú vraj oveľa lepšie pripravení ako na predchádzajúce. „Sme múdrejší a pripravenejší,“ tvrdí minister. Aj preto je podľa neho nepravdepodobné, že počet hospitalizovaných bude taký vysoký ako počas druhej vlny. Vtedy sme mali v nemocniciach maximálne 4-tisíc covid pacientov. Toto číslo podľa Lengvarského pri tretej vlne nehrozí.

Pripravujú sa najmä v regiónoch, ktoré sú najmenej zaočkované. „Pripravujeme sa v konkrétnych regiónoch, kde je najviac nezaočkovaných ľudí a keď bude treba, budeme tam aj reprofilizovať lôžka,“ povedal Lengvarský.

Dohady o tom, kedy u nás začne tretia vlna sa líšia. Výrazný nástup, ktorý so sebou prinesie rapídny nárast hospitalizovaných predpokladá Lengvarský koncom septembra. Najhoršia situácia bude podĺa neho na východe Slovenska a na Kysuciach, teda v regiónoch, v ktorých je najmenej zaočkovaných ľudí. Viac o aktuálnej situácii si pozrite v »GALÉRII«

Minister predpokladá, že tretia vlna bude intenzívna, no bude trvať krátko. „Na základe vývoja v iných krajinách vidíme, že delta variant je infekčnejší a tak dochádza k rýchlejšiemu vzostupu prípadov. Súčasne tým však dochádza k rýchlejšiemu premoreniu, a aj odznievanie je veľmi rýchle. Očakávam teda, že v novembri to už bude za nami,“ tvrdí.

