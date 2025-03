Karol Farkaš Redaktor

Od stredy do nedele bo na úteku 50-ročný Patrik K. Ten zdrhol policajtom rovno z obvodného oddelenia v Bratislave a namieril si to do jedného z penziónov vo Vrakuni. Tam ho policajti v nedeľu aj našli. Teraz o jeho osude rozhodoval sudca.