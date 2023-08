Gurmáni sa riadia heslom „žijeme preto, aby sme jedli“ a dovolenka je pre nich často ideálnou príležitosťou vyskúšať rôzne miestne jedlá. Vo väčšine prípadov nepríjemná žalúdočná chrípka súvisí s konzumáciou jedla. Ide o zápalové ochorenie žalúdka a čriev spôsobené zvyčajne v dôsledku bakteriálnej alebo vírusovej infekcie. Gastroenteritída vie potrápiť všetky vekové kategórie.



Ochorenie väčšinou spôsobujú bežné vírusy. Zvlášť nebezpečným je vírus nazývaný norovírus, ktorý spôsobuje vážnejšiu gastroenteritídu. „U detí sa zas často prejavujú typické črevné ochorenia spôsobené hlavne rotavírusmi, ktoré sa vyskytujú napríklad v Stredomorí na Balkáne,“ ozrejmuje doktor Oto Sova. O niečo nebezpečnejšie toxíny, ktoré často pochádzajú z jedál z morských plodov, zaženú človeka do postele aj na niekoľko dní či celú dovolenku. Menej bežnými sú baktérie E. Coli, salmonely a shigella vyskytujúce sa zvyčajne v kontaminovaných potravinách a nápojoch.



Ochorenie rozpoznáte podľa hnačky, ktorá je často veľmi vodnatá a môže byť krvavá. Ak je zdroj gastroenteritídy bakteriálny, tak sa môže vyskytnúť aj nevoľnosť, vracanie alebo oboje. Medzi príznaky patrí aj bolesť žalúdka, kŕče, strata chuti do jedla a dehydratácia sprevádzaná pocitom veľkého smädu. „V prípade, ak je gastroenteritída spôsobená vírusom, vyskytuje sa aj horúčka, bolesť hlavy či tela a zimnica. Tieto príznaky sa prekrývajú s ochorením spôsobeným vírusom bežnej chrípky, čo často u dovolenkárov vedie k zmätku, o aké ochorenie ide,“ vysvetľuje doktorka Zuzana Vojtášová.



Dôležitá je hydratácia vodou a izotonickými nápojmi a vyhýbanie sa mastným alebo korenistým jedlám a mlieku, až kým symptómy nepoľavia. „Ak máte vysokú horúčku, silnú bolesť brucha alebo silno vraciate, okamžite treba vyhľadať lekársku pomoc," dopĺňa Vojtášová. Rovnako ľudia s inými zdravotnými problémami znášajú infekcie a dehydratáciu horšie a mali by preto v prípade príznakov kontaktovať svojho bežného lekára.



Aby ste predišli situácii, že vám žalúdočná chrípka zničí dovolenku, treba sa zamerať na pravidelné umývanie rúk a piť balenú vodu a nápoje, pričom pred ich otvorením je potrebné uistiť sa, že sú originálne uzatvorené.

