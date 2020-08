Mať pred menom titul sa dnes oplatí. K výplate vám to môže prihodiť až 500 eur. Za veľkým záujmom o vysokoškolský titul sú najmä peniaze, ale i lepšie spoločenské a pracovné postavenie. Zamestnanci s univerzitným vzdelaním 2. stupňa majú výrazne lepšie platy ako pracovníci s maturitou. Podľa analýzy portálu Platy.sk ide napríklad v Bratislave asi o 500-eurový rozdiel. Titul je taktiež skvelým pomocníkom, ako sa dostať do vedúcich pozícií, či dokonca do parlamentu.

Po tom, čo sa prevalilo, že viaceré záverečné práce našich politikov sú odpísané, sme sa pozreli, aké náročné je na Slovensku stať sa magistrom či inžinierom úplne bez námahy. A zostali sme poriadne v šoku! Kúpiť si záverečnú prácu cez internet je u nás asi také jednoduché, ako kúpiť si nové topánky. Stačí do vyhľadávača napísať, akú prácu chcete, a vyskočia na vás desiatky ponúk z rôznych webových stránok, ktoré sa na to špecializujú. Jednotlivci ponúkajú písanie prác cez známy portál alebo na sociálnych sieťach.

Takže sme to skúsili a zadali požiadavku na napísanie fiktívnej diplomovej práce dvom portálom. Ponuky od anonymných autorov sa začali sypať okamžite. V priebehu 24 hodín sme si už mohli vybrať zo šiestich ponúk. Za kompletné vypracovanie 50-stranovej práce, dokonca s odpoveďami na otázky oponenta či spracovaním prezentácie na obhajobu, si pisatelia vypýtali od 560 do 796,25 eura. Rozhodujúce boli náročnosť témy aj termín dodania. Niektoré stránky majú dokonca pripravené cenníky. „Som skúsený autor a podklady vám pripravím kvalitne z najnovších domácich a zahraničných odborných publikácii, vrátane štatistického spracovania. Pri príprave budem postupovať podľa smerníc a vašich požiadaviek,“napísal nám jeden z nich. Niektorí sa pýšili skúsenosťami: „Často spracovávam podobné témy a už viem, ako by som vašu prácu smerovala,“odpísala anonymná autorka. Každý pritom zaručuje úplnú diskrétnosť. „Pri spolupráci s nami vás očakáva profesionálny prístup, diskrétnosť a vysoká kvalita dodaných prác,“ napísala nám Henrieta z webovej stránky, ktorá zastrešuje viacerých autorov. Ak si prácu objednáte, ani nebudete vedieť, kto vám ju napísal.

Čo však ak nám na to v škole prídu? Pýtali sme sa, aké záruky nám pisatelia vedia poskytnúť. „Prácu pripravujeme na časti, každú časť posielate školiteľovi a my zapracujeme jeho pripomienky. Takže sa netreba obávať,“ uistila nás Henrieta. Vraj by nemal nastať nijaký problém. „Pokiaľ ide o zhodu, je možné ju voľne preveriť na stránke plag, prípadne odevzdej, naši autori však nekopírujú,“ dodala.

My sme však zistili aj to, že samotní študenti vysokých škôl, najmä tých žiadaných a prestížnych, vám poskytnú takúto „službu“. Lenže pýtajú už oveľa viac,od 6- do 10-tisíc eur. Podľa nášho zdroja sú to však veľmi kvalitne spracované práce a vraj neexistuje, aby ich odhalili ako plagiát.

Čo na to zákony a aké skúsenosti s písaním prác za peniaze majú Slováci? »