Misrnejší lockdown, ktorý prave zažívame je pre mnohých veľmi mätúci. Zoznam výnimiek je podľa viacerých veľmi všeobecný a Slováci sa nevedia dopátrať odpovedí na konkrétne situácie. Prinášame vám ďalšiu sériu najčastejších otázok a odpovedí, ktoré ľudí trápia.

1. Môžem ísť počas zákazu vychádzania k fyzioterapeutovi alebo zubárovi na bielenie zubov?

Návšteva lekára je počas zákazu vychádzania povolená, no v uznesení vlády sa konkrétne píše, že výnimku má „cesta do zdravotníckeho zariadenia na neodkladné lekárske vyšetrenie vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta späť“. Keďže sa hovorí o neodkladných vyšetreniach, procedúru u fyzioterapeuta, dentálnu hygienu či bielenie zubov by si mal človek preložiť.

2. Platí v potravinách a drogériách stále vyhradený čas pre seniorov?

Áno, okrem zákazu vychádzania ostali stále v platnosti aj nariadenia z 15. októbra. Počas pracovných dní v čase od 9:00 do 11:00 by teda predajne s potravinami a drogérie mali púšťať len seniorov nad 65 rokov. Dôchodcovia však môžu nakupovať aj v inom čase, dôrazne im však ako rizikovej skupine Úrad verejného zdravotníctva odporúča, aby využívali tento vyhradený čas.

3. Obchody s iným tovarom ako s potravinami či drogériou ostali tiež otvorené. Môžu do nich chodiť zamestnanci, keď je zákaz vychádzania?

Zákaz vychádzania neplatí pre osoby idúce do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti. Zamestnanec či brigádnik teda môže ísť do obchodu, nechať dvere otvorené a upratovať, umývať okná, opravovať zariadenie, dopĺňať tovar atď.

Zákazníkov však pustiť dnu nemôže, ani keby so sebou mali negatívny test. Výnimkou zo zákazu vychádzania je len nákup a zabezpečenie nevyhnutných potrieb. „Keď zákazníka niekto chytí v obchode s oblečením, tak môže dostať pokutu,“ povedal podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Hollý (Sme rodina).

