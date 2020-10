Lockdownu sme sa nevyhli ani my. Pozrite si prehľad najčastejších otázok, čo sa momentálne smie a čo nie.

Pre hroziaci kolaps zdravotníctva bolo obmedzenie vychádzania podľa vládnych predstaviteľov jediná cesta. Obmedzenie pohybu sa však spojí s plošným testovaním a malo byť miernejšie. No len pre tých, ktorí sa prídu otestovať a budú mať negatívny výsledok. Bez neho nemôžete ísť ani do práce či na úrad, povolené budú len veci nevyhnutné na prežitie ako napríklad nákup v potravinách či návšteva lekára. Kým pre okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov budú prísnejšie pravidlá platiť oddnes, pre zvyšok Slovenska už pravdepodobne o týždeň.

1. Keď idem počas zákazu vychádzania z domu na nákup alebo do práce, musím sa preukázať bločkom či pracovnou zmluvou?

- Nemusíte, policajti to nebudú kontrolovať. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) však vyzval všetkých ľudí, aby sa nesnažili hľadať chodníčky, ako systém obísť. „Zatiaľ nebudeme kontrolovať pracovné zmluvy alebo neviem aké veci. Nám ide o to, aby si ľudia uvedomili, že potrebujeme obmedziť mobilitu,“ povedal Mikulec.

2. Môžem v sobotu vycestovať z Bratislavy na východ a vrátiť sa v nedeľu?

- Nemôžete. Dojazd do bydliska je síce do nedele 25. 10., ale od soboty 24. 10. platí zákaz vychádzania. To znamená, že tí, čo necestovali najneskôr v piatok, majú smolu. Zároveň tí, ktorí už sú na východe, sa môžu v nedeľu vrátiť.

3. Môžem sa cestou do najbližších potravín zastaviť napríklad v obchode s oblečením, ak ho mám po ceste?

- Nemôžete. Výnimkou zo zákazu vychádzania je len nákup a zabezpečenie nevyhnutných potrieb. Nepomôže vám ani prípadný negatívny test. „Keď vás niekto chytí v obchode s oblečením, tak môžete dostať pokutu. Zatiaľ sa testom neviete preukázať, lebo tá výnimka nie je tak formulovaná,“ povedal podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Hollý (Sme rodina).

4. Čo keď mám zaplatený pobyt v hoteli na Slovensku v čase platného zákazu vychádzania?

„V prvom rade by bolo dobré, keby ste si takýto pobyt skúsili preložiť o týždeň, o dva. V tomto sa veľmi spoliehame na súdnosť ľudí,“odpovedal nám na túto otázku minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

5. Môžem si ísť okrem nákupu potravín kúpiť aj hotové jedlo? Môžu reštaurácie predávať cez okienko?

Návšteva reštaurácie či výdaj jedla nie sú vo výnimkách, no minister hospodárstva tvrdí, že prevádzky budú môcť podávať jedlo cez okienko. „Áno, budú môcť, však aj to sú potraviny,“povedal Sulík. Takisto si môžete objednať obed či večeru cez donášku. Ako dodal Sulík, po dvoch kolách plošného testovania by mohlo dôjsť k uvoľneniu opatrení a tí, čo budú mať dva negatívne výsledky, budú môcť navštevovať reštaurácie, divadlá, atď.

