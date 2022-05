Maďarsko oficiálne od piatka predáva lacný benzín a naftu už len domácim vodičom. Mnohým Slovákom to nedá spávať a špekulujú, ako by si naplnili nádrže lacnejším palivom. Na jeden zo spôsobov prišiel Matej (42) z Bratislavy viac-menej náhodou. Kde natankujete lacno aj so slovenským autom?

Odkedy benzín a nafta u nás zdraželi na úroveň nad 1,80 eura za liter, tankovanie v Maďarsku, kde vláda zastropovala ceny na úrovni okolo 1,23 eura za liter, sa stalo národným športom Slovákov. Na plnej nádrži sa dalo ušetriť aj 30 eur, lenže pred maďarskými pumpami v blízkosti našich hraníc boli dennodenne kolóny, Maďarom kolabovali dodávky pohonných látok.

Tamojšia vláda preto rozhodla, že od piatka budú regulovaný benzín a nafta už len pre autá s maďarským evidenčným číslom. Cudzinci natankujú za trhové ceny, ktoré sú podobné ako u nás. Funguje to tak, že keď obsluha vidí auto napríklad so slovenskou poznávacou značkou, zmení cenu na tankovacom stojane na drahšiu.

Bratislavčanovi Matejovi sa však po zavedení nových pravidiel podarilo natankovať výhodne aj do auta so slovenským evidenčným číslom. Trik je podľa neho v tom, že tankoval na benzínke bez obsluhy, kde je len stojan a platobný terminál. „Bol som pracovne v Győri a len so zaujímavosti som vyskúšal viacero benzínok. Na tých klasických je to bez šance, ale na tých samoobslužných som natankoval za tú ich zníženú cenu,“ povedal nám.

Benzínka sa nachádza pri vstupe do mesta Győr, je súčasťou nákupnej zóny. Matej si to vysvetľuje tým, že keď je pumpa bez obsluhy, nikto nekontroluje, aké auto prichádza, a tak ani nemá kto zmeniť cenu na vyššiu. Po natankovaní mu cenu nezvýšili, ani keď platil klasickou slovenskou debetnou kartou.

