Od júla sa zvýšili prídavky na dieťa z 25,88 eura na 30 eur a daňový bonus z 23,57 až 47,14 eura (podľa veku dieťaťa) na 70 eur pre deti do 15 rokov. Pre deti nad 15 rokov sa daňový bonus zvýši zo súčasných 23,57 eura na 40 eur. Bývalý minister práce Jozef Mihál však pripomína rodičom, aby si dali veľký pozor na to, ktorý z nich o tento bonus požiada. Dôvod?

Každý zamestnanec, ktorý sa stará o deti, má nárok na daňový bonus od štátu. Zvýšenie prídavku na dieťa a daňového bonusu pocítia rodiny s nezaopatrenými deťmi prvýkrát v auguste. "Problém je v tom, že výška nového daňového bonusu je zastropovaná percentom zo základu dane rodiča, napríklad pri 2 deťoch je strop daný ako 27 % základu dane rodiča. Čím nižší máte základ dane, tým nižší dostanete bonus," napísal bývalý minister práce na sociálnej sieti Facebook.

Ktorý z rodičov by mal teda požiadať o daňový bonus a prečo? "Vôbec to nie je jedno a mnohí sa ma na to pýtate," začína sa status na Facebooku. "Univerzálna rada neexistuje, ale skúsim poradiť," píše Mihál.

1. Zamestnanec má prednosť pred SZČO

Daňový bonus by si mal uplatniť ten rodič, ktorý je zamestnanec. Nie ten, ktorý je SZČO. Výpočet daňového bonusu je výrazne výhodnejší v prípade zamestnanca, vysvetľuje vo svojom statuse Mihál.

