Do bytovky na sídlisku Východ privovalali susedia políciu po tom, čo počuli výstrely. Keď prišli do bytu, našli v ňom ležať štyri mŕtve telá.

Podľa českého kriminológa a inštruktora sebaobrany Pavla Houdka mohli byť spúšťačom tohoto ohavného činu aj finančné problémy. „Spôsob prevedenia, keď muž zabije ženu a deti, pokiaľ sú jeho vlastné, môže skutočne smerovať k tomu, že motívom boli finančné problémy. Je to typické. V tomto prípade muž údajne obchodoval na burze a prišiel o peniaze. Jeho problémy mohli byť také vážne, že sa dostal do takého psychického stavu, že v danej situácii nevidel iné riešenie, ako ukončiť život rodiny a nakoniec aj ten svoj,“ hovorí Houdek.

Spúšťačom mohlo byť aj to, že sa ho rozhodla opustiť jeho manželka a povedala mu to. „On vidí iba to, že prišiel o peniaze a teraz prichádza o rodinu a nevidí iné východisko,“ vysvetľuje.

Strelná zbraň

Podľa medializovaných informácii vlastnil Stanislav strelnú zbraň legálne. „Psychotesty sa na strelnú zbraň nerobia stále,“ upozorňuje kriminalista a pripomína, že takáto zbraň, ktorú držal otec v byte, môže rodinné problémy uľahčiť. „V kriminológii máme teóriu, ktorá hovorí, že pokiaľ má člověk po ruke zbraň, môže ísť hocikedy do trezoru a vraždiť. Pokiaľ by tam bola prekážka a zbraň by si musel zaobstarať, alebo niekam pre ňu ísť, čo by mu nejaký čas trvalo, tie emócie môžu opadnúť a člověk môže získať na celú situáciu úplne iný pohľad,“ vysvetľuje. To je aj dôvod, prečo obecne v kriminológii označujú prítomnosť zbrane v domácnosti ako rizikový faktor. „Je trikrát väčšia pravdepodobnosť, že takýto druh činu sa stane v domácnosti, kde je prítomná strelná zbraň.“

Domáce násilie

Houdek tiež nevylučuje, že tragédií mohlo predchádzať aj domáce násilie. „Takýto čin označujeme pojmom femicida. Aby sa toto celé odohralo z ničoho nič, že medzi sebou nemali problémy a toto bolo prvýkrát, by bola výnimka. Je pravdepodobné, že manžel vyčíňal už aj predtým. Že si napríklad vylieval zlosť na rodine, čo viedlo ženu k rozhodnutiu odísť od neho, čo viedlo k tragédii. Toto je bežný vzorec ale samozrejme, nájdu sa aj výnimky. Prípad do detailu nepoznáme," hovorí.

Kriminaista má odpoveď aj na to, čo robiť, ak žena zažíva v domácnosti femicidu. "Tieto ženy poznajú svojich partnerov a tušia, že skončia zle. Keď sa predsa len rozhodnú od muža odísť, nemôžu s ním vyjednávať ani sa hádať. Dôležité je pripraviť si podmienky na odchod, čiže financie a prechodný pobyt. Ráno normálne choďte do práce a už sa nikdy nevráťte," hovorí a dodáva, že zlosť môže vypuknúť v partnerovi vtedy, keď mu jeho partnerka oznámi odchod priamo, alebo aj v tedy, keď ju vidí, ako si balí kufre.

To, že tragédii mohlo predchádzať domáce násilie, potvrdila aj sociologička Silvia Porubänová. "Aj keď zatiaľ nedisponujeme kompletnými informáciami môžeme konštatovať, že ide o mimoriadne tragický a nešťastný prípad domáceho násilia. O motívoch páchateľa sa dá iba špekulovať, zrejme však pôjde o kumuláciu finančných, existenčných problémov v spojitosti s osobnými, vzťahovými problémami v rodine. Páchateľ asi neuniesol svoj dlhodobý pocit bezvýchodiskovosti, beznádeje a fatálne obavy, že jeho osobne aj jeho rodinu čakajú neriešiteľné problémy," povedala.

Silvia Porubänová, sociologička, výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Bývalá riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Držiteľka Zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny a Čestného uznania OSN. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

"Tragédie ako táto musia byť mementom, aby sa ľudia nehanbili pripustiť si a hovoriť o vlastnom duševnom zdraví a predovšetkým neváhali vyhľadať odbornú psychologickú a psychiatrickú pomoc a podporu," dodala na záver sociologička.

Prečítajte si tiež: