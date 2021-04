Do úplného normálu sa vrátime až vtedy, keď Slovensko získa kolektívnu imunitu. Protilátky majú ľudia po očkovaní, aj po prekonaní ochorenia covid-19. Profesor Vladimír Krčméry vysvetľuje, koľko vydrží imunita a kto bude potrebovať aj tretiu dávku vakcíny.

Mnohé ochorenia nepoznáme vďaka povinnému očkovaniu v detstve. Pri koronavíruse bude zložitejšie získať kolektívnu imunitu. Nie všetci sa objektívne môžu dať zaočkovať. „Chceli by sme, aby sa dve tretiny dali zaočkovať, tých 66 percent,“ povedal profesor tropickej medicíny Vladimír Krčméry v televízii TA3.

Očkovanie Slovákov je potrebné aj kvôli možnému príchodu nových mutácií. Britská mutácia sa u nás rozšírila tak rýchlo, že dnes tvorí 97 percent prípadov. No stále je tu hrozba zavlečenia juhoafrickej, brazílskej či indickej mutácie.

Vakcinácia je však dobrovoľná a to môže byť problém. Na druhej strane, časť populácie má prirodzenú imunitu po prekonaní infekcie. „Tí, ktorí boli len PCR pozitívni, prípadne nevedeli o ochorení, majú protilátky asi 3 mesiace. Tí, čo mali symptomatickú chorobu, to znamená horúčky, hnačky - 6 mesiacov,“ vymenúva profesor.

Ľudia so zápalom pľúc majú imunitu po dobu 9 mesiacov a tí, ktorí skončili na umelej pľúcnej ventilácii, môžu mať protilátky až do 12 mesiacov. Do budúcna im tak môže stačiť menej dávok vakcíny.

