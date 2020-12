Podľa ministra zdravotníctva je lockdown počas Vianoc nevyhnutný, zjemniť by ho mohlo testovanie, na ktoré však Slovensko nie je pripravené. Na základe čoho sa budú potom uvoľňovať opatrenia? O všetkom rozhodnú 3 čísla!

Piatkové zasadnutie pandemickej komisie skončilo záverom, ktorý Slovákov veľmi nepotešil. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, navrhla zaviesť na Slovensku tvrdý lockdown. Malo by byť možné ísť len do práce a na nákup. Vianoce by sme tak mali stráviť v podobnom režime ako Veľkú noc. Návrh musí ešte schváliť vláda.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí predpokladá, že k tomu bude veľmi intenzívna debata. „Ja komunikujem a stotožňujem sa s návrhmi našich odborníkov, epidemiológov, ktorí aktuálnu situáciu označujú za veľmi vážnu až kritickú. Dochádza k reťazovému šíreniu infekcie, čím začína nekontrolované šírenie," povedal dnes v reácii Na telo na Markíze s tým, že každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, ochoreniu podľahne. „Čo najskôr je potrebné zaviesť podobný zákaz vychádzania, aký sme tu mali pred plošným testovaním," dodal.

Návrh podľa Krajčího podporuje aj premiér Igor Matovič.: „Premiér ešte zvažuje nejaké ďalšie možnosti ako pomôcť alebo vylepšiť tento relatívne tvrdý návrh, ale v zásade ho podporuje.“ Zároveň dodal, že lockdown je štandardný epidemiologický nástroj, ktorý v týchto dňoch zavádza aj Nemecko. „Dá sa zmierniť testovaním. Na to ale treba mať kapacity, treba mať dostatok testov, ktoré dnes Slovensko nemá" podotkol.

Čo však bude po lockdowne? Krajčí má pripravený nový Covid automat. Má ísť o vylepšenú verziu semaforu, ktorý sme mali už v minulosti, obsahuje aj niektoré body zo semaforu SaS a semaforu vypracovaného odborníkmi z Ministerstva zdravotníctva SR. „Keď skončí lockdown, mohli by sme sa ocitnúť aspoň v tej oranžovej zóne, kedy by sa deti bez testovania mohli vrátiť do škôl a mohli sa otvoriť aj reštaurácie,“ myslí si minister Krajčí.

Opatrenia sa budú uvoľňovať na záklde niekoľkých hodnôt. Bude sa zohľadňovať celonárodná situácia, ale aj regionálne hodnoty. „Rozhodujúce budú tri hodnoty, a to počet infikovaných, reprodukčné číslo a počet hospitalizovaných. Toto sú tri parametre, ktoré definujú národnú brzdu a v tých regionálych brzdách sa bude zohľadnovať aj počet hospitalizovaných v danom regióne,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva.

Nový semafor by však mal byť špeciálny v tom, že sa nebude čakať, kým celá krajina bude oranžová, ale uvoľňovať sa začne aj skôr. „Aj keď budeme v červenej zóne, budú sa rešpektovať regionálne parametre,“ dodal Krajčí.

O tom, či tvrdý lockdown bude alebo nie musí napokon rozhodnúť vláda. Premiér naznačil, že sa týmto návrhom bude vláda zaoberať skôr, presný termín však ešte známy nie je. Najneskôr by sme sa výsledok mali dozvedieť pravdepodobne v utorok večer. Po rokovaní vlády bude verejnosti predstavený aj Covid automat a jeho podmienky.

