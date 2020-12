NAŽIVO Minister Krajčí po zasadnutí PANDEMICKEJ KOMISIE: Ideme do LOCKDOWNU?

Rezort zároveň vydal aj odporúčania, ako prežiť bezpečné Vianoce, nechce aby ľudia neprispeli k tomu, že po novom roku naše nemocnice nezvládnu nápor, ktorý je už teraz veľmi veľký.

VYBAVTE SI VIANOČNÉ NÁKUPY V PREDSTIHU - vyhnite sa tlačeniciam v obchodoch, nakupujte darčeky už teraz a v čo najväčšej miere cez internet

- vyhnite sa tlačeniciam v obchodoch, nakupujte darčeky už teraz a v čo najväčšej miere cez internet MINIMALIZUJTE KONTAKTY PRED SVIATKAMI - obmedzovať kontakty by sme mali priebežne, špeciálne však odporúčame prísnejšiu dobrovoľnú karanténu približne týždeň pred vianočným cestovaním za rodinou (ak je to možné, minimalizujte aj pracovné kontakty).

- obmedzovať kontakty by sme mali priebežne, špeciálne však odporúčame prísnejšiu dobrovoľnú karanténu približne týždeň pred vianočným cestovaním za rodinou (ak je to možné, minimalizujte aj pracovné kontakty). VYUŽITE ANTIGÉNOVÉ TESTY ZDARMA - nezabúdajte však, že ich presnosť je obmedzená. Ak sa pred sviatkami dáte otestovať opakovane a spojíte to s krátkou karanténou, výrazne zvyšujete pravdepodobnosť, že vaše stretnutia s rodinou budú bezpečné. Ak si to môžete dovoliť, objednajte sa na presnejší PCR test, uvoľníte tak kapacitu pri antigénových testoch.

- nezabúdajte však, že ich presnosť je obmedzená. Ak sa pred sviatkami dáte otestovať opakovane a spojíte to s krátkou karanténou, výrazne zvyšujete pravdepodobnosť, že vaše stretnutia s rodinou budú bezpečné. Ak si to môžete dovoliť, objednajte sa na presnejší PCR test, uvoľníte tak kapacitu pri antigénových testoch. STRETNITE SA LEN V ÚZKOM RODINNOM KRUHU - odporúčame odložiť väčšie stretnutia s priateľmi alebo so širšou rodinou.

- odporúčame odložiť väčšie stretnutia s priateľmi alebo so širšou rodinou. VYHNITE SA VEĽKÝM SILVESTROVSKÝM OSLAVÁM V INTERIÉRI - prehodnoťte účasť na silvestrovských chatách, odporúčame oslavovať nový rok v úzkom rodinnom okruhu

"Situácia na Slovensku je vážna"poznamenal minister zdravotníctva. Nepriaznivý trend je však aj vo zvyšných krajinách Európy. Najviac sa počas opatrení zlepšila situácia v Rakúsku. Dobrá situácia nie je ani v Maďarsku.

"7-dňový priemer je na úrovní 3571 infikovaných a každým dňom sa počty pozitívnych testov zvyšujú,"poznamenal minister s tým, že testujeme viac a číslo je kombináciou PCR a ATG testovania.

"Sama mobilita nespôsobí menej infikovaných," povedal Krajčí s tým, že u nás je mobilitia stabilizovaná, ale počty infikovaných nie. Reprodukčné číslo sa po zavedení prísnych opatrení podľa neho až tak neznížilo. Bolo to len v prípade lockdownu pred plošným testovaním.

"Od 3. decembra sa reprodukčné číslo zvýšilo na 1,35, čo je vysoké číslo,"povedal otvorene.

Úmrtia klesajú z 34 na 29 denne, ale priemerne zomrie dnne okolo 35 ľudí. Podľa minsitra sa situácia zhoršuje aj v jednotlivých krajoch. Najhoriše je na tom Trenčiansky, Trnavský, ale aj Bratislavský kraj. Infikovaní rastú aj v Košiciach.

"Potvrdilo sa, že v posledných dňoch a týždňoch je nakazených viac v kategórii 65 plus,"povedal Krajčí s tým, že aj preto rastie vyťaženosť v nemocniciach. Starší ľudia sa nakazia práve tam, platí to aj v prípade DSS.

Hoci lôžka ešte máme, nárast hospitalizovaných je enormný. Dosiahli sme 300 denne, množstvo zdravotníkov je nakazených. "Svoj podiel na náraste hospitalizovaných majú aj protesty, ktoré sa konali v Bratislave,"poznamenal minister zdravotníctva.

Podľa ministra by bol vhodný tvrdý lockdown. Malo by byť možné ísť len do práce a na nákup. Každý odložený týždeň predlžuje trvanie lockdownu.

"Je mi ľúto, že takéto zlé správy prinášame práve pred Vianocami a výrazne ich tým obmedzíme," povedala epidemiologička Hudečková s tým, že smrtnosť dosiahla 25 %.

Pandemická komisia navrhuje lockdown so zákazom vychádzania tak, ako bol pred plošným testovaním. Je nevyhnutné obmedziť kontakty a znížiť mobilitu.

Už teraz je jasné, že očkovať v prvej vlne sa budú zdravotníci, kritické zložky štátu a zamestnanci DSS.

V druhej sa budú očkovať občania nad 65 rokov a chronicky chorí ľudia.

V tretej budú očkovať marginalizované skupiny, azylantov, ale aj učiteľov.

V štvrtej vlne ľudí nad 18 rokov.

"Situácia je taká, že každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, ochoreniu podľahne,"uviedol Krajčí. "Čo najskôr je potrebné zaviesť podobný zákaz vychádzania, aký sme tu mali pred plošným testovaním."

"Čo sa týka stromčekov, je potrebné ich nakúpiť trošku skôr," so smiechom dodal minister zdravotníctva na margo lockdownu. Ten by podľa jeho slov mal začať platiť čo najskôr. Rozhodnutie je však na vláde. "My sme povedali, čo si myslíme. Rozhodnúť musí vláda,"tvrdí Krajčí.

"Pokiaľ sa dá, nech si ľudia kúpia svoje darčeky cez internet, nech nechodia do preplnených obchodov," prosí Krajčí aj s ohľadom na zdravotníkov, ktorí by tiež chceli byť s rodinami, no vzhľadom na epidemiologickú situáciu budú počas sviatkov musieť byť v nemocniciach.