Triedenie odpadu sa skloňuje v našej spoločnosti čoraz častejšie. Mnohým domácnostiam pribudla od 1. januára nová povinnosť separovať kuchynský odpad do hnedých nádob. Máte však aj inú možnosť, ako recyklovať zvyšky z kuchyne.

Stačí si do bytu zadovážiť kompostér. Za pomoci usilovných dážďoviek premeníte rastlinné zvyšky z domácnosti na kompost, tzv. dážďovkový čaj. Po jeho zriedení s vodou v pomere 1:10 získate kvalitné organické hnojivo pre pestovanie izbových aj vonkajších rastlín.

Používa sa špeciálny druh dážďoviek – tzv. kalifornské dážďovky, ktoré skonzumujú v porovnaní s tými bežnými niekoľkonásobne viac odpadu. Za deň dokážu zjesť až toľko, koľko samy vážia. Na rozbeh vám bude stačiť 100 – 200 gramov dážďoviek. Spracujú takmer všetok kuchynský odpad neživočíšneho pôvodu. Zvyšky treba pokrájať alebo postrihať na menšie kúsky, veľké cca 0,5 cm – 1 cm. Čím menšie kúsky, tým rýchlejšie si s nimi dážďovky poriadia. No pozor na prekrmovanie. Ak nestíhajú, môže sa objaviť pleseň a zápach.

Potravu treba dážďovkám pokrájať alebo postrihať na malé kúsky, aby si s nimi dokázali rýchlejšie poradiť. Zdroj: ekoprincezna.sk

Údržba je jednoduchá. „Čím menej do kompostu zasahujete, tým lepšie. Kompost zbytočne neprehrabávajte. Ak však nedýcha a je príliš hutný, trošku ho prehrabte,“ radí skúsená majiteľka vermikompostéru Andrea (25), ktorá ho má už takmer tri roky. Najlepšie na ňom je, že vôbec nezapácha. Vďaka tomu ho pokojne môžete mať aj v kuchyni. Neodporúča sa mať ho na balkóne. Teplota by totiž nemala byť nižšia ako 5 °C a vyššia ako 25 °C. Pri nižšej teplote by mohli dážďovky zamrznúť, pri vyššej sa môžu rozutekať po byte. Útoku dážďoviek sa však netreba báť. „Nedeje sa to často, nám za pol roka ušli asi tri. Ale ďaleko nezájdu, uschnú maximálne meter od kompostéru. Ak však vyliezajú vo veľkom, zrejme je niečo v kompostéri zle. V prvom rade im môže byť veľmi teplo,“ vysvetlila Andrea.

