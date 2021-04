Už dva mesiace sa na Slovensku riadime covid automatom. Od jeho spustenia je krajina stále v čiernej, teda najkritickejšej fáze. Dostali sme sa však do bodu, keď by sa malo prepnúť minimálne do bordovej fázy a postupne začať uvoľňovať opatrenia. Čo o tom rozhodne?

Je to na pohľad jednoduché. O uvoľnení opatrení rozhoduje počet nových prípadov, rýchlosť šírenia koronavírusu a množstvo hospitalizovaných v nemocniciach. Všetky tri čísla momentálne hovoria v prospech uvoľňovania. Má to však háčik. Treba počkať minimálne dva týždne na potvrdenie pozitívneho trendu a stále je tu nebezpečenstvo, že po sviatkoch sa nemocnice môžu opäť zaplniť! Čo sa teda môže stať?

Premiér Eduard Heger v rozhovore pre Aktuality.sk uviedol, že od bordovej fázy prepíname na regionálne opatrenia. Znamenalo by to, že niektorý región bude športovať, obedovať na reštauračnej terase, otvorí fitnes a obnoví vyučovanie na II. stupni ZŠ. Iný, viac postihnutý región, bude mať všetko čierne a zatvorené. Lenže podľa covid automatu platia nie regionálne, ale celonárodné opatrenia v stupňoch varovania I. – IV. „Celá republika sa riadi opatreniami na celonárodnej úrovni," píše sa v dokumente ministerstva zdravotníctva. Analytici z platformy Dáta bez pátosu upozorňujú na túto nezrovnalosť, na ktorú môžu doplácať práve okresy, kde je situácia dobrá.

Ako je to s tromi údajmi, ktoré rozhodujú o obmedzeniach? Rýchlosť šírenia infekcie COVID-19 ukazuje reprodukčné číslo. Momentálne je na úrovni 0,85 a to nás dáva do zelenej farby covid automatu. Počet nových infikovaných nás však umiestňuje do bordovej farby. Vtedy sedemdňový priemer nesmie presiahnuť hranicu 4-tisíc, a ak klesne pod 2 400 prípadov, prepne nás do červenej farby. Naposledy bol počet infikovaných na čísle 2 614 nových prípadov v priemere za týždeň. A tretí ukazovateľ, počet hospitalizovaných, klesol už v piatok 2. apríla pod kritickú hranicu 3-tisíc, takže podľa tohto čísla sme v bordovej farbe.

„Na prechod do nižšieho stupňa covid automatu je nutné dosiahnuť predpísaný počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov – buď reprodukčné číslo, alebo priemerný počet prípadov. Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia,“ vysvetľuje dokument covid automatu z dielne ministerstva zdravotníctva.

Už dnes, tak ako každý utorok, zasadá pandemická komisia, ktorá prehodnocuje epidemickú situáciu. Odborníci naznačili, že klesajúci trend sa musí potvrdiť aj po Veľkej noci. Lenže to, či boli ľudia naozaj zodpovední, zistíme najskôr v polovici apríla.

Ak by sa situácia zlepšila, čaká nás dlhoočakávané uvoľnenie. V bordovej farbe covid automatu už napríklad môžu otvoriť všetky obchody, hoci musí ostať plocha 15 štvorcových metrov na zákazníka. Povolený by mal byť pohyb medzi okresmi a konať by sa mohli aj omše do 6 osôb.

Primár Interného oddelenia NsP Považská Bystrica Milan Kulkovský však upozorňuje, že počty hospitalizovaných v nemocniciach môžu po sviatkoch opäť vyskočiť. „Je to dané tým, že pred sviatkami sa prirodzene viac prepúšťa. Mnohí podpísali negatívny reverz, niektorí boli prepustení skôr, pretože je nevyhnutné uvoľniť lôžka pre prijímaných pacientov. Predpokladám teda, že najneskôr v utorok (čiže dnes – pozn. red.) bude počet hospitalizovaných opäť atakovať hranicu 3 000,“ uviedol na sociálnej sieti. Navyše sa počas sviatkov menej testuje, a preto nízke čísla nových nakazených môžu dávať falošný pocit klesajúceho trendu pandémie.

