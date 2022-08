Funkčný alkoholik je definovaný ako niekto, kto trpí alkoholizmom, no stále je schopný držať krok s každodennými činnosťami. Keďže je schopný žiť zdanlivo normálny život, môže byť podľa odborníkov ťažko rozpoznateľné, že nie je úplne v poriadku. Aj keď je závislosť od alkoholu chronickým stavom bez konkrétneho vyliečenia, včasné zistenie príznakov vám môže pomôcť žiť lepšie, kvalitnejšie, no predovšetkým oveľa zdravšie, informuje o tom britský denník Mirror.

Prečítajte si 13 varovných signálov podľa odborníkov, ktoré by ste nemali zanedbávať!

Neustály prísun alkoholu

Funkční alkoholici majú tendenciu postarať sa o to, aby mali neobmedzený prístup k alkoholu. Či už na dovolenke, po večeri, alebo len tak pred spaním. Čo je však horšie, svoj alkohol si skrývajú na zvláštnych miestach, napríklad do kríkov, do garáže, rúry na pečenie, auta alebo v kancelárii. Ak to robíte, rýchlo s tým prestaňte alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

