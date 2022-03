Polícia eviduje v posledných dňoch zvýšený počet žiadostí o vydanie cestovných pasov. Ide predovšetkým o cestovné pasy pre deti, a to najmä v urýchlenej lehote do dvoch a do desiatich pracovných dní. Spája to s dianím na Ukrajine. „Nie je potrebné si urýchlene vybavovať pasy,“ upozornilo ministerstvo vnútra na svojom účte na sociálnej sieti.

„Vzhľadom na to, že k zvýšenému počtu žiadostí dochádza približne od štvrtka (24. 2.) minulého týždňa, polícia predpokladá, že to súvisí s dianím na Ukrajine. Poprosíme občanov, aby sledovali oficiálne zdroje a nie dezinformačné, ktorých cieľom je vytvárať strach a chaos," upozornil rezort vnútra.

Ministerstvo pripomína vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej i členov vlády, že Slovenská republika nie je v ohrození, a preto nie je potrebné si urýchlene zadovážiť cestovný doklad.

V pondelok (28. 2.) požiadalo podľa údajov polície o vydanie cestovného pasu viac ako 5400 občanov. „Z nich bolo 2083 žiadostí o vydanie v lehote do dvoch pracovných dní, 943 žiadostí o vydanie do desiatich pracovných dní a 2405 žiadostí s lehotovou vydania do 30 dní. Evidujeme zvýšený záujem aj o vydanie dokladov pre deti," priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

