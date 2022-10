Čo týždeň, to nové výpovede! Situácia v zdravotníctve sa vyostrila minulý týždeň v utorok. V našej najväčšej nemocnici na Slovensku podala výpoveď až tretina lekárov. „Taká situácia, ako je v UNB, nie je v žiadnej inej nemocnici na Slovensku,“ poznamenal jej riaditeľ Alexander Mayer s tým, že v rámci celej nemocnice pracuje približne 1 500 lekárov, pričom výpovede podalo 508. Podľa Mayera na to doplatia práve pacienti. V rámci celej UNB majú denne približne 60 – 70 operácií. V prípade, že odíde všetkých 508 lekárov, budú musieť počas decembra odložiť asi 500 plánovaných operácií. Mayer pritom potvrdil, že zdravotné sestry sa k výpovediam nepridali.

Problémy hlásia aj nemocnice na strednom a východnom Slovensku

Naopak, v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici sa k 220 lekárom, ktorí chcú skončiť, pridali v piatok aj zdravotné sestry. „Je pravda, že vybrané kategórie podali výpovede zo služieb," konštatovala hovorkyňa Ružena Maťašeje. Má ísť približne o 100 sestier a to inštrumentárok a anestéziologických sestier. Nemocnica pritom zápasí s nedostatkom zdravotných sestier dlhodobo. „Aby sme doplnili stav na ideálny počet, potrebovali by sme prijať aspoň 50 sestier,“ potvrdila nemocnica ešte v júli. Namiesto toho však zdravotných sestier z nemocnice ubúda. Vo facebookových skupinách lekárov a sestričiek už pritom kolujú inzeráty, v ktorých zháňajú pre Rooseveltovu nemocnicu nové posily. Chýbajú im zdravotné sestry, ale aj sanitári či zdravotné asistentky.

Zhoršená situácia je už aj na východnom Slovensku. Lekári z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach sa koncom septembra pridali ku kolegom z rôznych kútov Slovenska a podali výpoveď. Kompetentní však vtedy presné počty a ich špecializáciu bližšie neuviedli. Hovorkyňa nemocnice Monika Krišková tesne po prevalení tejto informácie povedala, že podľa pripraveného scenára zvládnu situáciu, keďže im plynie dvojmesačná výpovedná lehota.

Cez víkend vedenie košickej nemocnice zmenilo názor. „Výpoveď dalo 220 lekárov z 900, čo je 24 percent. Väčšinou sú to internisti a chirurgovia. Výpoveď dalo aj 25 zdravotných sestier z 1 090, čo je 2,29 percenta. Najviac sestier odchádza z oddelenia chirurgie,” potvrdilo vedenie.

Záchranári chcú odvolať riaditeľa

Pri lekároch a zdravotných sestrách sa však výpovede nekončia. Po novom sa k nim plánujú pridať aj zdravotnícki záchranári, ktorí po mesiaci, odkedy začal šéfovať, žiadajú odchod riaditeľa Imricha Andrásiho. Postavila sa proti nemu značná časť zamestnancov. Petíciu za jeho odchod podpísalo vyše 450 zamestnancov z 1 100. Záchranárom sa totiž nepáčia zmeny, ktoré zavádza.

Ľudia mali napríklad prísť v septembri a októbri o osobné príplatky a tí, ktorí pracujú v Bratislavskom kraji, aj o príplatky, ktoré dostávajú preto, že pracujú v regióne, kde sú vyššie náklady na bývanie. Zamestnancom sa však nepáčia ani jeho organizačné zmeny či zmena ich náplne práce. Podľa šéfky záchranárskych odborov Zuzany Pukancovej preto už niektorí zamestnanci odišli, iní svoj odchod ešte iba zvažujú. Ak by sa k lekárom aj zdravotným sestrám pridali aj záchranári, situáciu v zdravotníctve by to poriadne skomplikovalo.

Nový počet výpovedí nájdete na druhej strane >>>