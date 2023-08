Zopakuje sa katastrofický scenár zo začiatku tohto roka? Ak vláda neprijme zásadné opatrenia, ľudia si za energie podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zrejme opäť priplatia.



Za elektrinu plus 80 percent a za plyn až o 110 percent. V praxi by to znamenalo, že ak niekto dnes platí mesačne za elektrinu 80 eur mesačne, od januára to môže byť takmer 145 eur, a ak za plyn zaplatí dnes zálohu 100 eur, od budúceho roka to môže byť až 210 eur mesačne.



Trochu inak to však vidí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. „Pri určovaní cien energií vychádzame nielen z aktuálne prijatých opatrení, ale aj napríklad z ohlásených dohôd so Slovenskými elektrárňami. Na základe toho predpokladáme na budúci rok nárast cien elektriny pre domácnosti o 7,5 percenta a plynu o 25 percent. Tento odhad je blízky odhadu Výboru pre makroekonomické prognózy rezortu financií,“ vraví Alexander Karšay, vedúci oddelenia makroekonomických analýz RRZ.

Podľa predsedu regulačného úradu Andreja Jurisa sú súčasné ceny energií pre domácnosti ovplyvnené mimoriadnymi opatreniami štátu. Ide napríklad o poskytnutie zlacnenej elektriny zo zmluvy so Slovenskými elektrárňami pre domácnosti, ako aj zastropovanie cien energií. „Tieto opatrenia do veľkej miery minimalizovali dosahy energetickej krízy v tomto roku, pričom slovenské domácnosti majú jedny z najnižších cien elektriny a plynu v Únii,“ uviedol.



Ako upozornil, mimoriadne opatrenia nie sú automaticky aplikovateľné aj na rok 2024. ,,V prípade absencie vládnych opatrení môžu ľudia na budúci rok čeliť zásadnému nárastu koncových cien energií napriek poklesu ich trhových cien,“ dodal Juris.

