Prečo sa však niekto potí príliš a iní sa nepotia takmer vôbec? Podľa dermatologičky Alexandry Rozborilovej z bratislavskej kliniky Esthetic je to vec genetiky, ktorá má vplyv na množstvo vylučovanej tekutiny aj jej zloženie. „Naše telo má približne 2 až 4 milióny potných žliaz. Niekto má dva milióny, niekto až štyri. Závisí to však aj od veku, pohlavia a fyziologického stavu jednotlivca,“ vysvetľuje dermatologička.



Tieto žľazy máme na dlaniach, chodidlách, na čele a v podpazuší, v oblasti slabín a blízko vlasových folikulov, ale ukrývajú sa po celom tele. Aktivujú ich teplo a fyzická záťaž.



Potenie je pre človeka veľmi dôležité. „Existuje však mnoho dôvodov, prečo sa niektorí ľudia potia menej a niektorí viac. Okrem genetiky môžu potenie ovplyvňovať aj hormonálne zmeny počas života, ako napríklad menopauza u žien, keď sa môžu vyskytovať takzvané návaly. Nadmerné potenie spôsobujú aj stres a stavy úzkosti,“ vymenúva možné dôvody doktorka Rozborilová.

Viac sa zvyčajne potia aj ľudia užívajúci niektoré druhy liekov, napríklad antidepresíva. Prevenciou sú dobrá hygiena, pravidelné sprchy, ideálne vlažnou vodou, používanie antibakteriálneho mydla, najmä v podpazuší a v oblasti genitálií, a tiež použitie antiperspirantu. „Vhodné je nosiť odevy z ľahkých priedušných materiálov, teda z bavlny alebo ľanu, ideálne nie veľmi priliehavé. Odporúča sa znížiť konzumáciu kávy a alkoholu, piť dostatočné množstvo vody, ktorá je dôležitá pre správnu funkciu potných žliaz, a snažiť sa ovplyvniť emocionálny stres,“ hovorí o prevencii dermatologička.



Problémy dokáže narobiť aj mejkap, bez ktorého mnohé ženy ani nevyjdú von. „Tým hlavným dôvodom je fakt, že mejkapom zabránime prirodzenému odparovaniu tekutín alebo potu z pokožky. Ak máme hustejší krémový mejkap, ten zvyčajne vytvorí vrstvu na povrchu kože, ktorá obmedzuje prirodzené odparovanie. To znamená, že teplo a vlhkosť ostávajú pod mejkapom, čo môže spôsobiť zvýšené potenie,“ upozorňuje doktorka Rozborilová. „Ak sa chystáte športovať, odporúčam odlíčiť sa a dôkladne vyčistiť pleť kyslou pleťovou vodou tak, aby sa prinavrátilo prirodzené ph na koži, prípadne nejakým tonikom, ktoré prečistí póry.“

Mnohým z nás nepomôže ani dôsledné dodržiavanie hygieny. Stačí trochu viac stresu a problém je na svete. „Nie každý z nás reaguje na stres potením, niektorí ľudia však áno. A prečo? Pretože je u nich potenie fyziologickou reakciou na stresovú situáciu. Aktivuje sa im adrenálny systém. Keď sme vystavení stresu, tak sa uvoľní adrenalín a tento zvyšuje aktivitu potných žliaz, zrýchľuje sa tep, a teda sa človek aj viac potí,“ vysvetľuje Rozborilová.



Možno ste o tom nevedeli, ale lekárka upozorňuje, že za zvýšeným potením môžu byť aj niektoré potraviny. Podľa jej slov sú to kofeín, pikantné potraviny, alkohol, ale napríklad aj horčica a rôzne druhy korenia.



Potenie je síce pre mnohých nepríjemné, je to však prirodzená súčasť nášho tela a bez neho by sme neprežili. Čo však v prípade, ak ide o chorobný stav? „Dostupná medikamentózna a lokálna liečba sú vhodné len u ľudí, kde potenie nie je patologické. Ak však už človeka limituje v jeho bežnom živote, to znamená, že sa mu vytvárajú najmä v čase emočného stresu mapy podpazušia, niektorým dokonca kvapká pot z rúk, to už sú situácie, ktoré človeku bránia v socializácii, tak už približne 20 rokov používame v liečbe tohto ochorenia, ktoré sa nazýva hyperhidróza, botulotoxín. Ten sa aplikuje jemnou ihlou povrchovo pod kožu v postihnutých oblastiach, vďaka čomu sa potenie zníži až na 10 percent pôvodnej intenzity. Efekt zákroku závisí od množstva použitých jednotiek botulotoxínu, ale pri štandardnom dávkovaní vydrží približne šesť až deväť mesiacov.“ Ako dodala, nie je pravda, že by používanie botulotoxínu zintenzívnilo potenie na nejakej inej časti organizmu.



