Dva roky sme každé ráno s napätím sledovali nárast nakazených, v súčasnosti nás po zobudení čakajú správy o tom, ktoré ukrajinské mesto je aktuálne pod paľbou Putinovej armády. Informácie treba mať, určite nám nepomôže si pred nimi zakrývať oči, mnohých to však ťaží a nedokážu sa pre úzkosť na nič sústrediť.

„V krízovej situácii sa nám aktivujú najstaršie časti mozgu, ktoré sú emocionálne a reagujú najmä vtedy, keď sa cítime ohrození. To, čo sa stane, je, že začíname rýchlo dýchať do hrude, čím sa začína odkysličovať náš mozog a tým nie sme logickí, ale sme emocionálni,“ vysvetľuje psychológ Robert Krause. Každému v takejto situácii odporúča jednoduchú vec – naučte sa dýchať nie do hrude, ale do brucha. „Pomôže jednoduché cvičenie, keď si na brucho položíme ruky a našou úlohu bude zhlboka sa nadýchnuť nosom a vydýchnuť ústami, môžeme to dať na 5 sekúnd na nádych a 5 na výdych, tak, aby sa nám ruky dvíhali,“ radí.

Okrem toho psychológ odporúča mať nablízku pohár vody, lebo ústa v strese vysychajú. „A určite je dobré mať pri sebe ľudí, ktorých sa môžeme nejakým spôsobom dotknúť, lebo keď sa niekoho dotkneme, tak sa v ňom vylúči automaticky oxytocín, ktorý je hormónom istoty a bezpečia,“ dodáva.

„Strach z vojny pár kilometrov od Slovenska však nie je ako strach napríklad z vystúpenia na javisku alebo prvého rande,” vysvetľuje odborník. Pri takomto type strachu je niekedy veľmi náročné rešpektovať to, čo sa deje. „Keď prežívame strach a úzkosť v súvislosti s vojnou na Ukrajine, treba si uvedomiť, že často naše psychické prežívanie je ovplyvnené našimi predstavami,“ tvrdí Krause.

Ľudský mozog neustále produkuje rôzne formy predstáv a my často spúšťame tzv. ruminujúce myslenie. „Je to štýl myslenia, ktorý je sebatrýzniaci. Náš mozog vtedy v okolitom svete vyhľadáva viac negatíva a ohrozenia ako pokoj a bezpečie. Tu však platí, že naša pozornosť je selektívna. Keď neustále budeme svojmu mozgu poskytovať informácie o tom, čo hrozné sa deje, aké negatívne dosahy má aktuálna situácia, tak to ovplyvní aj naše psychické prežívanie,“ hovorí odborník.

Informácie by sme si teda mali dávkovať. „Treba mať kontrolu nad množstvom prijatých informácií, lebo inak budú mať informácie kontrolu nad nami,“ hovorí Krause s tým, že tento fenomén sme zaznamenali aj na začiatku pandémie. Mať kontrolu nad tým, čomu a komu budeme venovať pozornosť, je preto podľa neho kľúčové. „Snažte sa obmedziť pretlak informácií a vystavovanie sa obrazom vojny, urobte si prestávky pri sledovaní, čítaní alebo počúvaní noviniek. Informácie, ktoré potrebujete o vojnovom konflikte mať, získavajte z 1 – 3 overených zdrojov,“ dopĺňa psychológ Marek Madro z internetovej poradne IPčko.sk.

