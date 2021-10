Ešte pred dvomi týždňami videl minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) celkom optimisticky Dušičky aj Vianoce. „Verím, že k lockdownom ani obmedzeniam pohybu nedôjde a že sa nám do konca roka podarí zvýšiť zaočkovanosť ešte o nejaké to percento. Úroveň kolektívnej imunity bude vyššia. Skupiny ľudí, ktoré ochorenie prekonali alebo sú zaočkovaní, budú početnejšie a opatrenia nebudeme výrazne sprísňovať,“ povedal v relácii TV Markíza Na telo. Doplnil, že sám by si pokojne objednal aj koncoročnú lyžovačku.

Lenže minulý štvrtok, po zhodnotení epidemickej situácie, to už tak ružovo nevidel. „Predpokladám, že opatrenia, ktoré by sme mali na Dušičky zaviesť, budú ešte diskusiou na konzíliu,“ uviedol. Aj teraz však zdôraznil, že nechce obmedzovať cestovanie. „Je nutné dodržiavať opatrenia v jednotlivých okresoch. Najúčinnejšie chráni očkovanie, takže apelujem na občanov, aby sa očkovali,“ vyzval.

Aj ďalší odborníci priznávajú, že vrchol tretej vlny môže prísť o dva-tri týždne, teda na Dušičky. A prakticky všetci sa zhodujú, že ústup tretej vlny bude trvať možno aj mesiac – dva.

Anketa Súhlasíte, aby sa na sviatky sprísnili opatrenia? Áno, v tých okresoch, kde je veľa nakazených. 6% Mali, ale len pre neočkovaných. 39% Nemá to význam, nik to dodržiavať nebude. 18% V žiadnom prípade. 37% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na Dušičky preto môže dôjsť k istému sprísneniu opatrení. „Dnes nikto nevie presne určiť, ako sa to bude vyvíjať a aký bude stav v nemociach o dva týždne. Faktom je, že epidemická situácia na Slovensku sa oproti predchádzajúcim týždňom ďalej zhoršuje. Experti varujú, že koncom októbra by denne mohlo pribudnúť približne 3 000 prípadov nákazy koronavírusom, čo sme naposledy mali minulú zimu, respektíve začiatkom jari,“ uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).

Podľa Klusa je dôležité, že približne 70 % pozitívne testovaných sú nezaočkovaní a v prípade hospitalizovaných ľudí je až viac ako 80 percent nezaočkovaných. Slovensko je na tom najhoršie z krajín V4. „Môžem potvrdiť, čo sa týka prípadného sprísňovania opatrení, že na konzíliu odborníkov ani na Ústrednom krízovom štábe sme zatiaľ nekomunikovali, že by sa malo niečo zásadné meniť. No podľa toho, ako sa bude vyvíjať situácia v nemocniciach, sa nedá vylúčiť, že by k tomu mohlo prísť,“ prezradil Klus.