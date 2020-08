Aj vďaka špičkovému biochemikovi Pavlovi Čekanovi je Slovensko sebestačné a má vlastné diagnostické testy na COVID-19. V Európe sa čoraz častejšie skloňuje druhá vlna, vo všetkých krajinách pribúda množstvo prípadov. A kým vláda sa koronasituáciou oháňala od marca do júna veľmi aktívne, teraz je okolo celej pandémie akosi ticho. Vedec si ale nedáva servítku pred ústa a narovinu povedal, čo si myslí.

„Už od štvrtka som v Karlových Varoch. Každý večer si púsťam ČT24. Na moje neuverenie, každý večer rozoberajú COVID-19, prípravu na druhú vlnu, chytrú karanténu, testovanie a zvýšenie kapacity na 25-tisíc testov/denne, nové odberové miesta, navýšenie zdravotníckeho personálu, novú diferenciálnu diagnostiku chrípky a COVID-19, prevenciu, očkovanie, liečbu, dezinfekciu, logistiku, atď. Hlavný dôvod, robia to preto, aby nemuseli škrtiť ekonomiku, lebo ževraj by to už bolo neúnosné...,"napísal na sociálnej sieti.

Postavenie jednej z najlepších krajín v tom, ako sme zvládli pandémiu nového koronavírusu doteraz, nám ale nemusí dlho ostať. Podľa vedca nás druhá vlna môže poriadne dobehnúť a nastane tu panika.

„A u nás ako? Stále točíme o diplomovkách, o nájomných bytoch, korupcii, pokrytcoch, využití eurofondov či FB statusoch? BTW, že vraj tie naše PCR testy na Slovensku dochádzajú. Ale žiadnu objednávku SR neregistrujem. A to máme ešte lepšiu, presnejšiu a citlivejšiu verziu. Dokonca už validujeme aj testy na chrípku. Žiadna objednávka = žiadna príprava na ďalšiu možnú vlnu. Zase to bude panika ako v marci. To už je fakt na porazenie/šľak trafenie!," povedal Čekan.