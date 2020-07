Druhá vlna príde podľa biochemika Pavla Čekana skôr ako budeme mať vakcínu proti koronavírusu. No už na jar bude po všetkom. Mohol vírus uniknúť z laboratória vo Wuhane? Špičkový vedec otvorene hovorí, nakoľko je to možné!

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku

V rozhovore s Pavlom Čekanom sa dočítate: čo potrebujete na vývoj testov a koľko to trvá

či sa teraz robí dostatok testov

či mohol vírus uniknúť z laboratória vo Wuhane

kedy bude vakcína a či pomôže

čo sa stane pri druhej vlne

kedy koronavírus zmizne

Širšia verejnosť si Vás všimla vďaka slovenským testom na koronavírus, ktoré ste vyrobili. Koľko vám to trvalo?

- Vývoj, výroba, validácia a certifikácia trvali asi 6 týždňov. Najdlhší proces bola validácia, spojiť naše primery a proby (syntetické DNA, ktoré majú identickú sekvenciu ako SARS-CoV-2) a mastermix (zmes proteínov a enzýmov potrebných pre PCR reakciu), ktoré sú pre test potrebné.

Prečo ste sa rozhodli, že ich vyrobíte?

- Rozhodli sme sa preto, lebo v marci to bol naozaj problém. Slovensko testy nemalo. Na trhu boli väčšinou drahé čínske testy,navyše neboli až tak kvalitné. Najdôležitejší moment bol ten, že nie sme len slovenská firma, ktorá to niekde prebalí, ale že to naozaj vieme vyrobiť a prinesieme Slovensku sebestačnosť. To bola hnacia sila, že na Slovensku bude firma alebo konzorcium partnerov, kedykoľvek Slovensko bude niečo potrebovať a to nielen na COVID-19, ale aj na chrípku či iné vírusy. Jednoducho zapneme stroje a v priebehu niekoľkých týždňov vyrobíme a zabezpečíme Slovensko, aby pandémiu dokázalo zvládnuť.

Bolo vedecky náročné vyrobiť tie testy?

- Máme expertízu v rámci firmy, ktorú používame v onkológii. Svojim spôsobom nám dopomáha k tomu, že veľmi ľahko vieme vyvinúť a vyrobiť takéto testy. Pri PCR testoch to berieme ako s každým podobným produktom. Môžete mať stále lepšiu a lepšiu verziu. Stredne dobrú až lepšiu verziu vieme vyrobiť veľmi rýchlo, ako teraz za 6 týždňov. Ale najpresnejší, najcitlivejší test, čo bude svetová špička, tak to máme až teraz ako druhú verziu. S tým sme sa ale piplali dva mesiace. Veľa sme sa popri tom naučili, takže možno v budúcnosti budeme vedieť aj tú kvalitnejšiu verziu vytvoriť rýchlejšie.

Čo ste k tomu potrebovali - sekvenciu vírusu (akýsi genetický kód vírusu)?

- Dobrý začiatok je, keď máte nie jednu sekvenciu vírusu, ale niekoľko stoviek a viete si to zmapovať. Dívate sa na celý genóm, kde sú zmeny, kde nie alebo kde je konzervatívna časť. Viete, že musíte ísť do takých častí, kde nedochádza k mutáciám, teda zmenám. Tým sa test stáva univerzálny a funguje na každého rovnako. Bude rovnako fungovať v Brazílii, Číne či Amerike.

Používajú sa len na Slovensku alebo aj niekde inde?

- Primárne na Slovensku. Tento týždeň by mali ísť testy do Luhanska na Ukrajinu do jednej detskej nemocnice, budúci týždeň by mal ísť vládny špeciál do Kene. Už sa naše testy skúšajú v Egypte, Káhire a Rijáde v Saudskej Arábii, záujem je aj z ďalších krajín.

Robí sa dostatok testov?

- Malo by sa robiť od 1500 do 5-tisíc testov denne. Záleží od ohniska a množstva pozitívnych a s koľkými sa stretli. Samozrejme to závisí od lokality a odkiaľ pozitívni sú. Či sú to navrátilci, ktorí prešli celé Slovensko. Keď nemáte pozitívnych, tak načo budete toľkých testovať. Každý test stojí peniaze.

Je to množstvo adekvátne súčasnej situácii?

- Chcel by som, aby sa testovalo trochu viac. Aby bolo pár stoviek navyše, ktorých otestujeme náhodne. Prípadne byť efektívnejší a keď sa nájde pozitívny, tak rozšíriť testovanie na viacerých z jeho okolia. Možno sme narazili aj na únavu personálu. Pokiaľ sú tu ohniská ako sú Kysuce a Orava, tak musime rozšíriť počet testov na viac než 1500.

Polovica Slovákov verí konšpiračným teóriám. Mnohí si myslia, že unikol do sveta umelo pod nejakou príčinou. Je to možné?

- Nie. Čo sa týka úniku z Wuhanského laboratória, sa už popísalo veľmi veľa. My ako vedci sa držíme faktov. Zatiaľ nie sú, ak tie fakty na stole budú, potom sa o tom môžeme baviť. Nechcem špekulovať, ale zatiaľ všetky publikácie a bolo ich veľké množstvo, poukazujú jasne. Vírus preskočil z netopiera na mravčiara a z neho na človeka. Je tam evolúcia, ako to prešlo z jedného druhu na iný. To ukazujú fakty. Samozrejme, vo Wuhane je laboratórium, vírusy sa môžu modifikovať.

Kto je Pavol Čekan Biochemik, patrí medzi špičkových svetových vedcov. Jeho firma MultiplexDX vyrobila testy na koronavírus, čím Slovensku zabezpečil sebestačnosť. Už dlhšie však pracuje na modernej diagnostike rakoviny. Rodák z Prešova študoval na univerzitách na Islande a vo Washingtone. Po 20 rokoch sa vrátil na Slovensko. Je ženatý a má tri deti.

Ako pravdepodobné to teda je?

- Sám som modifikoval genómy buniek za pomoci lentivírusov, poznám všetky metódy, ktoré dokážu mutovať gény. Nie je to vôbec jednoduché. Zmeniť vírus na niekoľkých miestach tak, aby prežil a mohol sa množiť je tak náročné. Z mojich skúseností pochybujem, že sa to dá spraviť za krátku dobu. Preto verím viac v prirodzenú náhodu.

Čo teda hovoria fakty?

- Mutácia sa stala v tom výbežku (S proteíne), aby sa mohla viazať na AC2 receptor ľudských buniek. Na to, aby k takejto mutácii v konkrétnom mieste prešlo, muselo nastať veľmi veľa mutačných možností. Jeden človek v laboratóriu to nie je schopný urobiť, to by mu trvalo veľmi veľa rokov, aby bol vírus stále v replikačnom a tak infekčnom móde.

Zmutoval koronavírus odkedy prepukla pandémia?

- Prirodzene. Už sa nainfikovalo toľko ľudí. Tým, že sa vírus replikuje, tak k chybám dochádza. Dnes už sa hovorí otvorene, že vírus zmutoval a je viac infekčný, ale menej smrteľný. Aj to možno vysvetľuje stále vyšsie množstvo pozitívnych vo svete, ale menej mŕtvych.

Pomôže potom vakcína?

- Vakcína by mala byť aj tak efektívna. Výhoda pre nás je, že nemutuje tak často ako chrípka.

Kedy by mohla byť?

- Dúfam, že koncom roka. Už tri veľké firmy prešli do 3. fázy klinického skúšania, a preto sú už veľmi blízko, aby priniesli vakcínu na trh.

Bude už pri druhej vlne?

- Myslím, že druhá vlna príde o čosi skôr ako vakcína, možno v novembri a bude prepojená s chrípkovou. Aj na Slovensku sme odchytili ľudí, ktorí sú pozitívni, ale nie sú infekční. To môže znamenať, že máte v sebe vírus, ktorý v rovnováhe žije a váš imunitný systém ho zničí. Alebo sa pravdepodobne skryje a nie sú infekční. Pokiaľ máte imunitný systém dobrý - je leto, máte veľa slnečného žiarenia, vitamínu D, ktorý poráža vírusy, jete veľa ovocia, tak imunitný systém bojuje. Príde jeseň, sychravé počasie a vírus sa prebudí. Zrazu sa z tohto človeka stane infekčný a neviete, kde máte ohnisko nákazy.

Teda vírus môže v tele prežiť až do jesene?

- Deje sa to pri takýchto vírusoch, aj pri chrípke, len toľko pri nej netestujeme počas leta ako teraz pri SARS-CoV-2. Ďalšia možnosť je, že je teraz zima na južnej pologuli, a tak chrípka prežíva a niekto ju prinesie do našich končín tesne pred jeseňou. Jediné, čo vám pomôže je opäť rúško. Druhá vlna bude prepletená s chrípkou, ktorá je trochu infekčnejšia.

Bude horšia ako prvá vlna?

- Bola horšia pri španielskej chrípke. Teraz sme už sto rokov vpredu a pri prvej vlne sme sa oveľa viac naučili. Vírus zmutoval a je viac infekčný, ale úmrtnosť je nižšia. Niektorí argumentujú, že zdravotný personál je už lepší. Vieme skôr odchytiť nakazených, vieme ako rýchlo ich musíme dostať na liečbu alebo ventilátor. Myslím, že sa zvýši počet infikovaných, ale úmrtnosť už nebude taká vysoká.

Čo nám pomôže?

- Naučili sme sa ako rýchlo zatvárať, lokalizovať ohniská, možno už budú aj liečby pre tých v ťažšom štádiu. Budú ventilátory, testy nebudú problém, remdesivir alebo iné lieky sa použijú pri liečbe tých, kde infekcia bude vyžadovať hospitalizáciu. Udrie, ale budeme na to pripravení. Potom sa už len vyčká, príde vakcína a myslím, že budúcu jar nielenže pandémia ustúpi, ale aj mentálne si povieme, že dosť. Sú dva konce vírusu. Jeden, že zmizne a druhý, že si povieme, že zmizol. Chrípku mentálne neriešime, 600 - 800 ľudí zomrie ročne na Slovensku a neriešime to.

Boli teda potrebné všetky opatrenia?

- Tento koronavírus je oveľa horší ako chrípka, lebo vírus prenášajú asymptomatickí pacienti, čo je veľký problém. Navyše SARS-CoV-2 nie je len respiračné ochorenie, ale prichádzame na to, že aj vaskulárne, ojedinele spôsobuje aj infarkt či cievnu mozgovú príhodu. Museli sme takto zareagovať. Keby sme opatrenia neurobili, tak nemáme 28 mŕtvych, ale počítali by sme ich v tisícoch a možno aj viac.