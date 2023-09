Rastúce úrokové sadzby v bankách stresujú ľudí, ktorí chcú bývať vo vlastnom, už od januára 2022. Noví kupujúci si museli dvakrát rozmyslieť, či budú schopní splácať výrazne vyššie sumy, a tí, čo už mali pôžičku a nestihli si podchytiť nízku sadzbu, môžu čakať, že banka im po skončení fixácie preráta mesačnú splátku s výrazne vyšším úrokom. Hypotekárny trh však podľa odborníkov čaká zlom. Máme to najhoršie už za sebou?

Chcete bývať vo vlastnom? Ak nezarábate nadpriemerne alebo ste práve nevyhrali v lotérii, vlastný domov si kúpite len veľmi ťažko. Problémom sú vysoké úroky na hypotekárnych úveroch, ale aj drahé nehnuteľnosti. Komerčné banky dvíhali úrokové sadzby v poslednom roku najrýchlejšie v histórii. Ak ešte v roku 2021 bola priemerná úroková sadzba na hypotékach pod 1 percentom, dnes ťažko zoženiete pri hypotéke úrok nižší ako 4 percentá.

V praxi to znamená stovky eur mesačne z rodinného rozpočtu navyše. Ak pri úroku 0,9 percenta bola vaša mesačná splátka 320 eur, pri úroku 4,2 percenta to bude až 500 eur. To spôsobilo, že na Slovensku máme podľa Národnej banky Slovenska najhoršiu dostupnosť bývania za posledných 15 rokov.

Odborníci však teraz oznámili dobrú správu. Trend rastúcich úrokov je vo finále. Európska centrálna banka (ECB) síce uplynulý týždeň zvýšila základnú sadzbu o 25 bázických bodov, s tým však komerčné banky už vopred rátali. Aj preto by úroky už viac rásť nemali. „ECB zrejme poslednýkrát v tomto cykle zdvihla základné úrokové sadzby, najmä preto, lebo v budúcom roku vidí infláciu stále až na 3,2 percenta, teda príliš vysoko už príliš dlho. Niektoré iné indikátory inflačných očakávaní sú tiež stále vyššie, ako by bolo vhodné,“ zhodnotil analytik VÚB Michal Lehuta.

Pripomenul, že depozitná sadzba 4 percentá je historicky najvyššia od vzniku ECB, refinančná sadzba bola vyššie ako aktuálnych 4,5 % len raz v roku 2000. „Trhy očakávajú, že séria zvyšovaní základnej sadzby ECB sa pomaly blíži ku koncu, takže cena peňazí sa zastabilizovala a bude sa čakať na vývoj inflácie a ekonomického rastu v EÚ pre začiatok ich zlacňovania,“ uviedol analytik OVB Marián Búlik. „Do aktuálnej ceny peňazí na medzibankovom trhu je už započítané aj prípadné zvýšenie základnej sadzby ECB v priebehu septembra alebo októbra, ktoré sa všeobecne očakáva. Keďže cena peňazí na medzibankovom trhu sa stabilizovala a zároveň sa pomaly oživuje dopyt po hypotékach, banky sa snažia zostať pri aktuálnych úrokoch na hypotékach,“ vysvetlil analytik.

