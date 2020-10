Už zajtra to vypukne! Obrovský celonárodný projekt, ktorý má pomôcť v boji proti pandémii, sa uskutoční v sobotu a v nedeľu od 7.00 do 22.00 na viac ako 5 000 odberných miestach po celom Slovensku. Ako sa na odber pripraviť, čo urobiť s výsledkom testu a čo čaká toho, kto na test nepríde?

Prípravy na obrovskú logistickú operáciu výrazne poznačil časový stres. Plošné testovanie ohlásila vláda len pred necelými dvomi týždňami. Podmienky sa menili zo dňa na deň, z troch testovacích dní sú napokon len dva. Armáda aj samosprávy robia, čo môžu, no treba rátať s tým, že nie všade to bude tip-top.

Hoci vláda odporučila, aby ľudia chodili na testovanie podľa abecedy, ľudia zrejme aj tak budú chodiť, ako sa im to hodí. Otestovať sa môžete v ktoromkoľvek odbernom mieste, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Po príchode sa dospelí preukážu občianskym preukazom, deti kartičkou poistenca. Do 30 minút od steru dostanete v obálke výsledok testu. Ak bude negatívny, je to pre vás lístok k slobode. V prípade, že vám zistia vírus, budete to mať o čosi komplikovanejšie.

NEGATÍVNY VÝSLEDOK:

Určite máte nárok na radosť, no aj tak nemusíte mať vyhraté. „Je to dobrá správa, ale nie záruka, že nie ste infikovaný koronavírusom,“ upozorňuje ministerstvo zdravotníctva s tým, že antigénové testy dokážu zachytiť väčšinu ľudí, u ktorých sa už infekcia prejavila vo väčšej miere a k tomu väčšinou dochádza po niekoľkých dňoch od nakazenia. „Práve preto sa robí viac kôl testovaní a prosíme vás o ďalšiu účasť, aj keď ste mali prvý test negatívny,“ dodáva ministerstvo.

Certifikát s negatívnym výsledkom noste všade so sebou. Zákaz vychádzania pre vás prestane platiť od pondelka 2. novembra. Títo ľudia budú môcť žiť relatívne slobodne. Okrem potravín či lekární budú môcť ísť aj do obchodu s oblečením, obuvi, hobby marketu či ku kaderníčke. Aj naďalej by ste však mali dodržiavať protiepidemické opatrenia. „Pravidelne si umývajte ruky, noste rúška v interiéri aj exteriéri,“ vyzýva ministerstvo.

