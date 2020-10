Zamestnanci viacerých firiem na Slovensku ostali poriadne v šoku po tom, ako sa im vraj zamestnávatelia začali vyhrážať výpoveďou pokiaľ sa nebudú tento víkend testovať. „Včera nám bolo povedané, že pokiaľ sa nedáme testovať tak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy a neprítomnosť zamestnanca bude klasifikovaná ako neospravedlnená neprítomnosť v práci. Neospravedlnenú neprítomnosť sa vyhodnotí ako závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom,“ povedal nám zamestnanec strojníckej firmy v Nitre. S rovnakým varovaním sa stretli aj pekári a cukrári z Prievidze.

Právo požadovať potvrdenie o negatívnom výsledku testu dáva firmám podľa Národného inšpektorátu práce zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). „Podľa BOZP je každý zamestnávateľ povinný vytvoriť na pracovisku bezpečné prostredie pre všetkých zamestnancov,“ uviedol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Ak zamestnávateľovi nepredložíte negatívny výsledok antigénového testu z plošného testovania či PCR testu s dátumom po 30. októbri, môžu voči vám firmy postupovať podobne, ako keby porušili zásady BOZP. Do práce vás nepustia a nemajú dôvod vám túto neúčasť ospravedlniť.

Keď si myslíte, že ostanete doma a budete poberať péenku, ste na omyle. „Z dôvodu dobrovoľnej neúčasti na plošnom testovaní poistencovi nebude nariadená karanténa ani izolácia, ale bude mu obmedzená sloboda pohybu. Z tohto dôvodu mu, jeho ošetrujúci nemôže vystaviť pandemickú PN ,“ informoval rezort práce.

Ak na testy nepôjdete, musíte sa dohodnúť so zamestnávateľom, čo ďalej. „Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test a ostane v domácej karanténe, tak je to prekážka v práci na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa alebo štátu.,“ zdôrazňuje minister práce.

Potvrdzuje to aj samotný Zákonník práce, ktorý hovorí, že je len na samotnom zamestnávateľovi, ako to bude riešiť. Pracovník sa musí prispôsobiť. „Medzi dôvodmi, pre ktoré by mal zamestnávateľ ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca (ods. 1) na pracovisku alebo kedy by mu mal poskytnúť pracovné voľno (ods. 2), nie je vládou vyhlásený zákaz vychádzania,“ píše sa v § 141 ods. 1 a 2.

