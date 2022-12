Rozbaľovanie darčekov sprevádza väčšinou množstvo úsmevov a radosti. No čo robiť, ak ste si pod stromčekom našli darček, ktorý sa vám nepáči a ktorý nevyužijete? Alebo ste dostali dva rovnaké svetre? Nezúfajte, vždy je možnosť s tým niečo spraviť. Ak splníte podmienky, tovar vám v obchode vymenia alebo vám zaň dajú peniaze.

Pri nevhodnom darčeku je najjednoduchšou a zároveň najlogickejšou možnosťou vrátenie, prípadne výmena. Tu je však veľký rozdiel v tom, či ste výrobok kúpili cez internet alebo v kamennom obchode. Tovar, ktorý bol zakúpený aj ako darček a bol malý, veľký, úzky, široký alebo sa niekomu nepáčil, nie je predávajúci povinný vziať späť alebo vymeniť za iný.

„Ak to predávajúci spotrebiteľovi ponúka, robí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný. Zaplatením za tovar v kamennom obchode sa spotrebiteľ stáva jeho vlastníkom,“ hovorí Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ak ste teda kúpili nevhodný či duplicitný vianočný darček v kamennom obchode, je možné, že sa budete musieť spoľahnúť na ochotu obchodníkov.

Vrátenie nechcenej veci je jednoduchšie, ak váš darček kúpil darca cez e-shop. Tovar kupovaný na internete máte podľa zákona možnosť vrátiť do 14 dní od prevzatia, a to aj bez udania dôvodu. Peniaze vám v takomto prípade pošle predajca do dvoch týždňov. Niektorí predajcovia však nepreplácajú náklady na poslanie tovaru späť. Tie si potom musí odosielateľ platiť sám. Všetky e-shopy však majú presné podmienky zverejnené na internetovej stránke.

Diametrálne odlišná situácia nastáva, ak je darček, ktorý ste obdržali, poškodený alebo ak jeho vzhľad či funkčnosť nezodpovedajú opisu. V tom prípade vám ho podľa právnych predpisov Európskej únie musí obchodník opraviť, nahradiť, znížiť jeho cenu alebo vám vrátiť peniaze. „Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie a náhradu škody,“ hovorí zákon o ochrane spotrebiteľa.

