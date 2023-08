Chcete vedieť, aký starý je váš mozog? Otestujte sa a zistite, či vám hrozí Alzheimer

Jedinečný test odhalí VEK VÁŠHO MOZGU: Hrozí vám Alzheimer?

Foto: Shutterstock

Starnutie je proces, ktorý ľahko pozorujeme na našom tele aj tvári. No ako sa pri starnutí mení náš mozog už tak ľahko pozorovateľné nie je. Výskumníci z Anglicka prišli na to, ako možno zistiť stav mozgu. Pri stanovení funkčného veku mozgu sa musí prihliadať na životný štýl človeka ale aj hmotnosť, intenzitu cvičenia, hladinu cholesterolu v krvi, konzumáciu alkoholu a ďalšie faktory. Nie je to len o genetike.