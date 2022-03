Ceny v obchodoch porastú závratným tempom: Tieto POTRAVINY ZDRAŽEJÚ NAJVIAC alebo budú chýbať! ×

Účty za nákupy už niekoľko mesiacov privádzajú Slovákov do zúfalstva. A to najhoršie ešte len príde! Vo februári došlo k zdraženiu, aké tu nebolo posledných 18 rokov. Krízu vyvolala najprv pandémia a umocnila ju vojna na Ukrajine. Potraviny zdražejú o desiatky percent, upozorňujú domáci chovatelia a výrobcovia. Stať sa môže aj to, že niektoré tovary nebudú alebo ich k nám budú voziť len zahraničné firmy. Už teraz napríklad chýbajú rastlinné oleje...