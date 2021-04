Zvyšovanie cien bravčového mäsa a mäsových výrobkov je reakciou výrobcov na zvyšujúce sa náklady vstupujúce do výroby. O koľko mäso zdražie, naznačil vývoj na nemeckej burze, podľa ktorej sa trh riadi. „Nárast cien vstupov do výroby sú výrobcovia nútení premietnuť aj do ich odberateľských cien. Zvýšenie cien mäsa a mäsových výrobkov očakávame od polovice apríla, a to na úrovni približne 10 až 12 %," tvrdí Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa (SZSM).

Rastie aj cena pečiva. „Ešte v auguste minulého roka na konci žatvy sa cena pšenice na burze Euronext v Paríži pohybovala na úrovni 180 eur za tonu, aktuálne atakuje úroveň 210 eur. Chlieb je dnes o 5 centov drahší v porovnaní s vlaňajškom,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk

Aj ďalšie pekárenské výrobky budú o čosi drahšie. „Podpisuje sa pod to viacero faktorov, napríklad nižšia vlaňajšia úroda, ktorá v Európe poklesla oproti predchádzajúcemu roku o 17,2 milióna ton pšenice. Ruka v ruke rastie aj spotreba, najmä z afrických krajín a Číny. Čo sa týka domácich faktorov, pandemické opatrenia a príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky a vyššia minimálna mzda zvyšujú náklady pekárov,“ vysvetlila ekonomická analytička. Externým dôvodom sú aj aktuálne rastúce exportné clá na pšenicu zo strany Ruska.

Ako zarobiť v časoch pandémie: Nová možnosť aj pre bežných Slovákov!

Podobná situácia s navyšovaním ceny je aj pri vajciach. Medziročne ich cena vzrástla takmer o šesť percent. Aktuálne kúpite balenie desiatich vajíčok za 1,50 eura. Na cenu tlačí v súčasnosti vtáčia chrípka, ktorá sa objavila vo viacerých európskych krajinách, najmä v Poľsku, ktoré je najväčším producentom vajec v Únii. Podľa údajov poľského hlavného veterinárneho inšpektorátu bolo doteraz už utratených približne 5,5 milióna kusov hydiny.

Cena cukru na svetových komoditných trhoch rastie už niekoľko týždňov, postupne sa to prejavuje aj pultoch našich obchodov. Kilo kryštálového cukru dnes stojí 0,74 eura. Už onedlho sa však bude predávať za 0,86 eura, toľko stál naposledy v roku 2017.

Anketa Všimli ste si, že potraviny zdraželi? Áno 96% Nie 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: Držte sa týchto 5 pravidiel a zdraženie nepocítite! »