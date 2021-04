Slovensko je dlhodobo na chvoste s najnižším podielom investorov v rámci Európy. Podľa posledného prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus z augusta 2020 neinvestuje až 86 % Slovákov.

Zmeniť by to mohli ESG fondy a tzv. zelené investovanie, ktorým vo svete a aj u nás prichádzajú na chuť hlavne mladšie ročníky. Pečiatku ESG získavajú len tie podniky, ktoré na základe vyhodnotenia množstva parametrov dosiahnu najvyššie možné skóre v oblasti ich podnikania, je to teda označenie trvalo udržateľnej firmy. „ESG skóre hodnotí spoločnosť na základe rôznych prístupov v oblasti životného prostredia, sociálnych aspektov či riadenia firmy. Každá z týchto kategórií zahŕňa sériu kritérií, podľa ktorých spoznáme skóre konkrétnej spoločnosti a vieme tak povedať, či je zodpovedná a udržateľná,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik.

Do úvahy sa berie napríklad spotreba energie, produkcia odpadu, dodržiavanie ľudských práv či nezávislosť vedenia firiem. Vysoké ESG skóre dosahujú giganty ako Facebook, Google, Tesla, Allianz, L´Oréal, ale aj menšie podniky.

Záujem o zodpovedné investovanie a ESG fondy je najvyšší u mileniálov. Ide o skupinu vo veku 25 – 40 rokov, teda ľudí, ktorí vstúpili do aktívneho ekonomického života, majú najvyšší nárast platov a ich majetok sa najrýchlejšie kumuluje. Mladí si tieto firmy vyberajú najmä z obavy o životné prostredie (69 %), z túžby mať dosah na zmeny svojím bohatstvom (54 %) a etické princípy (52 %).

„Investovanie do ESG má racionálne i emocionálne dôvody. Ľudia majú z neho lepší pocit, pretože peniaze vložili do lepších firiem a investujú tak s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť a zodpovednosť týchto firiem. Je teda vysoko pravdepodobné, že práve ESG fondy a zodpovedné investovanie môžu odbúrať strach Slovákov z investovania,“ tvrdí Peter Gurecka, odborník na osobné financie z Partners Group SK.

Príklad: Koľko si zarobíte investovaním?

Ak by 25-ročný klient investoval 50 eur mesačne počas 15 rokov do portfólia so zameraním na ESG spoločnosti, pri očakávanom výnose 6,5 % p. a. by hodnota jeho investície na konci obdobia bola až 15 015,24 eura. Zarobí si tak viac než 6 000 eur, (celkový vklad bol 9 000 eur).

