Štyri dni pracujete, tri dni máte fajront! Pozitívne ohlasy na tento model pracovného týždňa prichádzajú z celého sveta, ale aj zo Slovenska.

Väčšina oslovených Slovákov s novinkou súhlasila. „Pracujem pre zahraničnú firmu už niekoľko rokov, a tam je štvordňový pracovný týždeň úplne normálny, aj s normálnym pracovným časom. Pomáha to efektivite a moja skúsenosť je, že to stojí za to,“ tvrdí Annamária (26).

Pracovať iba štyri dni v týždni by chcela aj Katka (23). „Ja by som to prijala. U nás by sa to osvedčilo, zamestnanci budú spokojnejší a efektívnejší. Na druhej strane, stretla som sa aj s tým, že to začali flákať. Keby to bolo na mne, určite by som to prijala,“ zdôraznila Bratislavčanka Katka.

Našli sme však aj takých, ktorí by päťdňový model nemenili. „Robím sedem dní v týždni, čiže mňa by sa to asi vôbec nedotklo. Keby som mal iné zamestnanie, preferoval by som klasiku - 5 dní v práci a dva doma,“ povedal na rovinu Richard (25).

Štvordňový pracovný model si v Spojenom kráľovstve počas minulého roku vyskúšalo 100 rôznych firiem a celkovo 2 600 zamestnancov, ktorým nesiahli na plat. Organizátor prieskumu 4 Day Week Campaign si výsledky pochvaľuje a podľa CNN ide o jeden z deviatich prelomových nápadov v podnikaní.

Zástancovia hovoria, že päťdňový model je zastaralý a pochádza zo skoršieho ekonomického veku. Štvordňový model by, naopak, prinútil zamestnancov k väčšej produktivite, odmenou čoho by bol jeden deň voľna. Aj preto sa väčšina krajín rozhodla, že ho vyskúša. Výnimkou nie je ani Slovensko.

Ktorá firma na Slovensku zaviedla 4-dňový pracovný týždeň? >>>