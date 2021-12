Epidemická situácia na Slovensku je stále vážna. Ani lockdown nepriniesol želaný efekt, koalícia najnovšie rozhodla, že formálne bude pokračovať, no obchody sa od piatka otvoria pre zaočkovaných a ľudí po covide. Analytici Dáta bez pátosu sa pozreli na to, čo urobil lockdown s číslami zaočkovaných. Ich zistenia sú prekvapujúce.

Krivka podaných prvých dávok na Slovensku rástla prakticky počas celého novembra. Kým v prvom novembrovom týždni sa dalo zaočkovať viac ako 12-tisíc ľudí, v treťom to už bolo vyše 48-tisíc. Od 25. novembra platí lockdown, no ukazuje sa, že čísla zaočkovaných klesajú. „Chceli sme iný výsledok, ale použili sme nesprávne opatrenie, dostali výsledok opačný a teraz skúsime to zlé opatrenie predĺžiť, aby sme dostali konečne ten dobrý výsledok, ale asi dopadneme ešte horšie,“ zhodnotili analytici Dáta bez pátosu.

Poukázali tiež na to, že kým v Európe sa snažia doočkovať kritické ročníky a zdravotne znevýhodnených zavedením a kontrolou QR kódov, na Slovensku robíme úplný opak. „U nás máme vlaky zadarmo a dôchodcovia sa potulujú po krajine, po obchodoch, po autobusoch, po tajných krčmách a po domácnostiach,“ dodali.

Zároveň upozornili na slovenský paradox, že sa očkujú najmä tí, ktorí to potrebujú najmenej. „Rastie počet zaočkovaných tínedžerov v Bratislavskom kraji a klesá počet PLNE zaočkovaných seniorov v Sobranciach, lebo kašlú na III. dávku (booster) a polovica z nich už má 6 mesiacov PO. Dokonca III. dávku má len 15 % z nich (nad 60 rokov). Aj 51 % by bolo málo, ale ich je 15 %,“ varovali Dáta bez pátosu.

