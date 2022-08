Dodávky ruskej ropy cez územie Ukrajiny do troch krajín Európskej únie boli zastavené. Oznámil to v utorok ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť.

Transnefť informoval, že "4. augusta sa zastavili dodávky ropy z Ruska cez územie Ukrajiny", s tým, že to zasiahlo dodávky do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Ako spoločnosť dodala, ukrajinská strana zastavila transport ropy v dôsledku "nezaplatenia za tieto služby". Dodávky do Poľska a Nemecka cez územie Bieloruska však "pokračujú tak ako doteraz".

Podľa Transnefti spoločnosť zaplatila za tranzit ropy na august ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta 22. júla. Peniaze sa však 28. júla vrátili, keďže platbu sa v dôsledku sankcií Európskej únie voči Rusku nepodarilo zrealizovať.

Rusko dodáva cez južnú vetvu ropovodu Družba do Maďarska, na Slovensko a do Česka približne 250.000 barelov ropy (1 barel = 159 litrov) denne. Hlavnými odberateľmi sú maďarská spoločnosť MOL a Unipetrol kontrolovaný firmou PKN Orlen. Ako uviedla agentúra Reuters, MOL, PKN Orlen ani Ukrtransnafta na otázky v súvislosti so zastavenými dodávkami nereagovali.

Pozastavenie ruskej ropy potvrdil aj Slovnaft

Bratislavská rafinéria Slovnaft podľa jej hovorcu Antona Molnára v spolupráci s prepravcom Transpetrol aj v súčinnosti Ministerstvom hospodárstva SR využíva na spracovanie všetky dostupné rezervy v systéme. "Spoločnosť Slovnaft, ako aj spoločnosť MOL iniciovala diskusiu s ukrajinskou aj ruskou stranou o možnosti zaplatenia tranzitného poplatku zo strany MOL, respektíve Slovnaftu, ktorý by umožnil obnovenie dodávok ropy. Slovnaft očakáva odpoveď na daný návrh. V prípade pozitívneho prístupu z oboch strán dodávky by mohli byť obnovené do niekoľkých dní," uviedol Molnár

