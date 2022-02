Ponuku, ktorú predostrela VšZP, považujú nemocnice za likvidačnú. Tvrdia, že ak by takéto podmienky prijali, neostalo by im ani platy. „Návrh nielen že nepokrýva oprávnené nároky nemocníc, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy na zákonné zvyšovanie platov zamestnancov a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie, ale je v mnohých prípadoch výrazne nižší v porovnaní so súčasným zmluvným objemom,“ uviedol riaditeľ kancelárie ANS Miroslav Valaštík. V dôsledku tohto návrhu by členovia ANS neboli schopní vyplácať mzdy zdravotníckemu personálu.

Ak nedôjde k zmene, ANS odporučí svojim členom, aby vypovedali zmluvy s VšZP k 31. 3. 2022, na čo by doplatili poistenci štátnej zdravotnej poisťovne. „V prípade ukončenia zmluvného vzťahu by tak nemocnice združené v ANS poskytovali poistencom VšZP výhradne neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal Valaštík.

Asociácia zároveň opätovne vyzvala ministerstvo financií, aby v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva dofinancovali rezort zdravotníctva. „Keďže všetky zdravotné poisťovne deklarovali, že prijatý štátny rozpočet oprávnené nároky nemocníc nepokrýva,“ skonštatoval riaditeľ ANS.

Vyjednávanie o cenách medzi zdraovtnými poisťovňami a poskytovateľmi sa opakuje každý rok. Napriek tvrdým vyjednávaniam sa nakoniec vždy podarilo nájsť kompromis.

