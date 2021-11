1. Odkedy platí nový covid automat?

Nové pravidlá začnú platiť od pondelka 22. novembra. Výnimkou je len režim OTP pri vstupe do práce, keďže zatiaľ nie je jasné, kto zabezpečí a zaplatí testy pre neočkovaných zamestnancov. Opatrenia nového covid automatu majú predbežne platiť na tri týždne. Ak sa situácia v nemocniciach stabilizuje, vláda prehodnotí ich uvoľnenie. Ak sa stane pravý opak, bude nutné prijať tvrdšie obmedzenia. Vylúčený nie je ani lockdown.

2. Čo sa zakáže pre neočkovaných?

Bude pre nich viac-menej platiť lockdown, ako ho poznáme z minulého roka. Môžu ísť do esenciálnych obchodov s nevyhnutnými životnými potrebami, no iba v prípade, že sa nenachádzajú v nákupnom centre. Ďalej môžu ísť na očkovanie, test či k lekárovi. Do práce sa musia povinne 2-krát týždenne testovať. Pre hromadné podujatia či obrady, ako sú sobáš, krst či pohreb, platí v režime OTP limit šesť osôb.

3. Môže neočkovaný ísť do potravín v nákupnom centre?

V drvivej väčšine prípadov nie. Výnimku hygienici udelil v prípadoch, keď sú v celom nákupnom centre otvorené len esenciálne s nevyhnutnými životnými potrebami. Zákaz vstupu neočkovaným do nákupného centra neplatí tiež pre prípady návštevy očkovacieho centra alebo zdravotníckeho zariadenia v obchodnom dome.

4. Do ktorých obchodov môžu chodiť neočkovaní?

Nový covid automat neočkovaným povoľuje vstup do tzv. esenciálnych prevádzok, ktoré sú dôležité na zabezpečenie základných potrieb človeka či chodu štátu. Ide o potraviny, drogérie, lekárne, optiky, trafiky, výdajné miesta, autoservisy, prevádzky operátorov, servis elektroniky, pošty, banky, práčovne, knižnice, benzínky, pohrebné služby, zámočníctva, zberné dvory, predajne obuvi a oblečenia, domácich potrieb, záhradkárstva, nekryté trhoviská, závodné a školské jedálne. Využívať môžu aj taxislužby a služby notárov, advokátov, exekútorov či STK.

5. Zavedú sa hodiny pre seniorov?

Nie, neesenciálne obchody budú kontrolovať len očkovanie či prekonanie covidu. Zároveň spolu s ďalšími neesenciálnymi prevádzkami ako reštaurácie či bary v bordovej a čiernej farbe môžu byť otvorené od 5.00 najneskôr do 22.00, potom musia zatvoriť.

