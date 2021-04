1. Čo je Čakáreň?

- Čakáreň je miesto pre prihlásenie záujemcov na očkovanie. Na stránke korona.gov.sk vyplníte registračný formulár s vašimi údajmi. Prihlásiť môžete aj blízkeho, napríklad starého rodiča. Pripravte si údaje ako meno a priezvisko prihlasovanej osoby, rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný identifikačný údaj, názov poisťovne, číslo mobilného telefónu, e-mail a adresu bydliska. Po novom sa už nevypĺňajú vakcinačné centrá, ale okres, kde sa chcete očkovať.

2. Kto sa môže prihlásiť?

- Od štvrtka 29. apríla sa na očkovanie môžu prihlásiť všetci ľudia nad 16 rokov. Pôvodne sa hovorilo len o očkovaní dospelých nad 18 rokov. Európska lieková agentúra však vakcínu od firmy Pfizer povoľuje od 16 rokov, a preto Slovensko zavádza možnosť očkovania aj pre mladších. Po pridelení termínu na očkovanie dostanete SMS, napríklad: „Jan Novak, bol Vam prideleny termin ockovania. Vas termin a miesto ockovania: 3. 4. 2021 11:25, Stredna zdravotna skola, Trnava1, Daxnerova 6, 91701 Trnava (ASTRAZENECA 1).“

3. Kedy prídem na rad?

- Termín z Čakárne neprichádza hneď po registrácii, ale až vtedy, keď sa dostanete na rad. Koľko to bude trvať, závisí od toho, koľko ľudí starších od vás sa hlási alebo bude hlásiť do očkovacích centier, do ktorých ste sa prihlásili.

