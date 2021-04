Kultúrny semafor dostal zelenú: V červenej fáze sa spustia už aj divadlá či koncerty! ×

Hneď ako prejdeme do červenej fázy, môžu sa už konať kultúrne podujatia. Zatiaľ je Slovensko na národnej úrovni v bordovej fáze. Čísla však klesajú a potvrdzuje sa pozitívny trend. Už o týždeň by sme teda mohli prepnúť do červenej, v ktorej sa už môžu konať kultúrne podujatia.