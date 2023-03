Žehňa má iba okolo 1300 obyvateľov, no jej starosta bude zarábať kráľovsky! Ďakovať za to môže väčšine miestnych poslancov, ktorí za jeho navýšenie základného platu zdvihli ruky. Jeden z nich argumentoval tým, že pre obec za krátky čas stihol urobiť viac, ako jeho dvaja predchodcovia.

Podľa zákona sa plat starostu vypočítava z priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá sa násobí koeficientom. Ten je stanovený tabuľkovo, podľa počtu obyvateľov obce. No a práve túto sumu mu navýšili až o 60-percent.

Žehňa nie je jediná obec na východe s rómskym starostom na čele, ku ktorému sú poslanci takí štedrí. Floriánovi Giňovi z Jarovníc (okres Sabinov) nové zastupiteľstvo v novembri odkleplo vyše 5-tisícový plat. Lenže Giňa je vo funkcii už štvrté volebné obdobie.

Atila Géňa presnú sumu, ktorá mu pristane na účet, odmietol povedať. Zarábať bude 4500 eur v hrubom. Veľa sa mu to nezdá, vraj bude zo svojho platu prispievať miestnym dôchodcom na obedy. “Máme ich v obci cez sto. Neviem ešte presne, akou sumou prispejem. Musím si to prepočítať,” povedal nám. A vraj poslanci sami prišli s návrhom na zvýšenie jeho platu. Za tri mesiace vraj stihol napraviť veľa toho, čo jeho predchodcovia zanedbali. “Okrádali o plat zamestnancov školy a škôlky. Nemali upravené mzdy podľa platových tried, v škôlke nedostávali stravné lístky. Prišiel Romák a všetko je tak, ako má byť. Všetko som to napravil. Teraz majú oveľa vyššie platy,” vysvetľoval nám. Čím ešte argumentoval? Čítajte jeho šokujúce vyjadrenie v GALÉRII >>>

Lenže v obci žijú aj ľudia, ktorí s enormne zvýšeným platom pre starostu nesúhlasia. Niektoré ostré reakcie k statusu starostu na sociálnej sieti si prečítajte v popise fotiek v GALÉRII >>>

Atila Géňa kandidoval už po tretí raz. Pred štyrmi rokmi Ústavný súd voľby v Žehni zrušil, lebo zatajil svoju kriminálnu minulosť a jeden z trestov nemal ešte zahladený.