V aute so slovenským evidenčným číslom sa viezlo deväť osôb, z toho päť detí, z ktorých prežilo iba jedno, to najmladšie (3r). Vo vozidle s nemeckým evidenčným číslom boli dvaja dospelí a dieťa, všetci vyviazli s ľahšími zraneniami.

Dodávka zo Stropkova po zrážke s nemeckým vozidlom vyletela mimo vozovku. "Štyri deti od šesť do jedenásť rokov a štyridsaťtriročná osoba na mieste zomreli. Cestujúci v druhej dodávke neutrpeli vážne zranenia," informovala žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová. "Ďalších štyroch zranených previezli do nemocníc v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. Počas transportu boli pri vedomí, utrpeli najmä stredne ťažké a ľahšie poranenia," doplnila hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Nehodu neprežili 4 deti a jeden dospelý človek. Zdroj: fb Prezídium HaZZ

Podľa hovorkyne Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Petry Diškovej mal Slovák úraz hlavy, ale je v stabilizovanom stave. "Rovnako Nemka s dcérou sú obe v stabilizovanom stave," povedala s tým, že zatiaľ nevedia, kedy ich z nemocnice prepustia.

"Vyšetrovateľ OR PZ v Liptovskom Mikuláši začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia." Pre denník Plus JEDEN DEŇ to uviedla žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.