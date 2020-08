Čo bolo príčinou nehody pri Liptovskom Trnovci? Prečo vlastne došlo k zrážke? Bola to vina vodiča alebo nekvalitný stav cesty či zlé poveternostné podmienky?

Odpovede na otázky dá až vyšetrovanie, ale domáci sa zhodujú, že určite sa pod to podpísala aj cesta.

Miesto nehody, po ktorej zomreli štyria chlapci a jeden mladý muž, opisujú ako mimoriadne nebezpečné. "Chodím tu každý deň, niekedy dokonca viackrát, nehôd tam už bolo veľmi veľa. Strašná tragédia je len dôsledkom nekonania kompetentných orgánov!" napísal Peter.

Pri čelnej zrážke dvoch osobných áut na ceste II/584 v katastri Liptovského Trnovca v okrese Liptovský Mikuláš zahynuli v stredu 19. augusta 2020 štyri deti a jedna dospelá osoba. Zdroj: HaZZ

Na jeho slová nadviazal Mihal: "Treba tam natiahnuť nový povrch, keď poprší, je to ako na ľade. Často tadiaľ jazdím na motorke a neraz som zažil, že aj väčšie autá to tam ledva zvládli.“

Na informácie o úseku smrti reagoval aj starosta Liptovského Trnovca Karol Maťko: "Cesta patrí pod Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja – závod Liptov, ktorý zabezpečuje aj opravy, letnú a zimnú údržbu. Čo sa týka povrchu vozovky, nie som odborne spôsobilý na jej posúdenie. Nemám žiadnu štatistiku dopravných nehôd a teda môj názor, či cesta je problematická alebo nie, by bol subjektívny," priznal starosta Liptovského Trnovca.

Podľa medializovaných informácií však priznal, že úsek smrti dobre pozná. "Je to asi 500 metrov za dedinou, je tam zákruta, a keď do nej vchádzate, nevidíte ďalej. Ak idete rýchlejšie a je napršané, tak vás môže vyniesť do protismeru," povedal starosta.

Starosta Liptovského Trnovca Karol Maťko prehovoril o úseku smrti, kde zomreli piati ľudia. Zdroj: Facebook

K mimoriadne tragickej zrážke dvoch vozidiel došlo v stredu napoludnie pri obci Liptovský Trnovec na severe Slovenska. Pri udalosti sa zrazili dve osobné vozidlá s vyše 10 účastníkmi. Nehodu neprežili maloletí chlapci (†11, †11, †10, †6) a dospelý muž (†43). Dokopy sa v bielej dodávke viezlo deväť ľudí, okrem mŕtvych v nej sedeli aj dvaja ťažko zranení a vodič, ktorý vyviazol takmer bez zranení. V tmavej dodávke s nemeckým EČV sa viezli tri osoby - jedno dieťa a dvaja dospelí. Z nich utrpeli všetci len ľahké zranenia. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.