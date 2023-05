Nikdy nič nie je čierne alebo biele. Ani iba dobré a zlé. Svoje o tom vie dcéra pred dvomi rokmi zosnulého mafiána Dušana Borženského (†49). Skonal v hospici, kam ho preložili pár dní predtým z väzenskej nemocnice. Odpykal si 21 rokov, do skončenia trestu mu chýbali 2 roky. Pozrite, aká kráska za ten čas vyrástla z jeho jedinej dcéry!

Ak by bol osud k nej priaznivý, v týchto dňoch sa mohla Simona (26) dočkať slobody svojho otca - bývalého šéfa košického podsvetia Dušana Borženského, prezývaného Borža.

Toho prvý raz stratila, keď mala tri roky a on skončil v base. Odvtedy z nej vyrástla krásna sexica, ktorú za otcom do väzenia pravidelne vodili jej mama i babka. Vytvorili si dôverný vzťah napriek tomu, že ich delili väzenské múry a mreže.

Boržu odsúdili na 14 rokov za vraždu šéfa konkurenčnej skupiny Karola Kollárika považovaného za nástupcu obávaného Róberta Holuba. Toho v jeho aute rozstrieľali samopalom v roku 2000 na Talinskej ulici v Košiciach pred blokom, kde býval.

Neskôr mu prirátali aj účasť na ďalšej vražde z toho istého roku, keď spolu s kumpánmi zniesli zo sveta Jána Kromku, brata nájomného vraha podsvetia Lojza Čističa a prešovský krajský súd mu vymeral súhrnný trest 23 rokov. V base priznal aj k objednávke vraždy kosovského Albánca Fadila Pasjača, ktorý bol zastrelený v roku 2000 na Budapeštianskej ulici v Košiciach.

Po odpykaní dvoch tretín 23-ročného trestu sa od roku 2018 snažil o podmienečné prepustenie spoza mreží. Okresné súdy v Košiciach aj v Trenčíne mu vyhoveli, no prokurátori zavše podali odvolanie a tak mu zvítanie so slobodou prekazili. No zmarili mu aj možnosť špecializovanej liečby onkologického ochorenia, ktoré mu lekári objavili v tom čase. Jeho dcéra Simona má preto na nich ťažké srdce, keďže nemohla svoju otcovi zabezpečiť starostlivosť a umieranie v dôstojných podmienkach. Druhý raz a už navždy stratila svojho otca v máji 2021, keď umrel v trenčianskom hospici, kam ho preložili desať dní pred jeho smrťou. Akýkoľvek prevoz odtiaľ už pre pokročilé štádium jeho choroby nebol možné. Po dvoch rokoch Simona prehovorila, rozhovor s ňou si prečítajte TU.

