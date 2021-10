Smrť Janety, ktorú našli v sobotu mŕtvu, vzbudzuje stále množstvo otázok. Priatelia si ju totiž pamätajú ako večne usmievavú ženu, ktorá chodila so svojou rodinou do Banskej Štiavnice, kde rodina vlastní nehnuteľnosť priamo v centre. Čo sa v osudný deň mohlo stať, zostáva zatiaľ záhadou.

Bratislavčanku Janetu († 51), po ktorej bolo od 1. októbra vyhlásené oficiálne pátranie, našli v sobotu bez známok života. Rodina i blízki priatelia manželku a matku dvoch synov oplakávajú a stále nevedia pochopiť, čo sa v osudný deň vlastne stalo. So smútkom na ňu spomína aj jej dobrá priateľka.

“Čo si pamätám Janetku, bola to jedna krásna úžasná inteligentná žena, ktorá robila všetko pre rodinu. Pre svojich dvoch synov Jakuba a Mateja urobila všetko, aby boli spokojní. Nesmierne nás táto správa zasiahla, je to nepochopiteľné. Nikdy sa neprejavila, že by mohla mať problémy, bola naopak veľmi pozitívna a usmievavá. Bola hudobne nadaná, rovnako ako aj jej rodina. Často chodili do Banskej Štiavnice, kde majú byt v centre mesta už viac ako 10 rokov. Štiavnicu mala veľmi rada, v minulosti tu trávili veľa času, ale posledný rok som ich vôbec nestretla,” zdôverila sa Janetina priateľka.

